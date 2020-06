Nieuw koopjesweekend met kortingen tot 20 procent en meer: “Extra shoppers naar Kortrijk lokken” Peter Lanssens

17 juni 2020

09u26 0 Kortrijk De zomerbraderie in de binnenstad van Kortrijk is geannuleerd. Maar er is een alternatief, nu de coronamaatregelen verder versoepelen. Handelaars pakken met kortingen tot 20 procent en meer uit tijdens het nieuw koopjesweekend #KortrijkKorting van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni. De stad zorgt voor animatie, om de vele shoppers met een knipoog op de coronaregels te wijzen.

#KortrijkKorting is de eerste op shoppers gerichte campagne in de stad, sinds de uitbraak van Covid-19. “Alle handelaars in het centrum geven aan korting te geven. Vanaf 10 procent, maar tot 20 procent en meer”, zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “Handelaars lokken met het nieuw koopweekend vlak voor de zomervakantie extra volk naar Kortrijk. En bieden de mensen vooral de kans echte koopjes te doen. Nu de solden een maand zijn uitgesteld. Ik doe graag nog eens een warme oproep aan alle handelaars in het winkelwandelgebied om deel te nemen en extra korting te voorzien. Zo maken we er samen een geslaagd shopweekend van”, zegt Arne Vandendriessche.

Er is vertrouwen dat #KortrijkKorting een succes wordt, van 26 tot en met 28 juni. “Kortingen en andere commerciële acties blijven in de smaak vallen bij klanten, ook al kreeg shoppen sinds de coronacrisis een nieuwe dimensie. #KortrijkKorting zal daar niet anders in zijn”, zegt Dominique Desmeytere van het winkelcentrum K in Kortrijk. “Het is een mooi signaal dat we weer vertrokken zijn. We doen ons uiterste best om er met mooie kortingen een geslaagd shopweekend van te maken”, zegt Julie Verduyn van schoenen Verduyn.

Stewards en politie

Er wordt op sociale media een uitgebreide campagne uitgerold, om de shoppers naar het nieuwe koopweekend te lokken. Er zal coronaproof-animatie zijn. Om de mensen er op een leuke en grappige manier op te wijzen dat de social distancing regels van kracht blijven. #KortrijkKorting komt er omdat de aanvankelijk strenge coronamaatregelen ondertussen blijven versoepelen.

Maar is dat wel verstandig, een koopweekend houden terwijl het virus nog niet weg is? “We keren tijdens het koopweekend terug naar de werkwijze, die er tijdens de heropstart van de winkels was”, zegt schepen Arne Vandendriessche. Met andere woorden: stewards zullen een oogje in het zeil houden. De politie zal patrouilleren. En dankzij het uitgebreide cameranetwerk zal de drukte in het winkelwandelgebied permanent gemonitord worden, om snel te kunnen ingrijpen mochten er bijvoorbeeld samenscholingen zijn. En nu nog hopen op mooi weer, tijdens het weekend van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni.