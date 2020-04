Nieuw in Kortrijk: enkel op afspraak naar de groenkar in coronatijden Peter Lanssens

15 april 2020

15u15 0 Kortrijk Er starten in Kortrijk enkele afvaldiensten opnieuw op, aangepast aan de coronamaatregelen. Zo kan je vanaf maandag 20 april met beperkte hoeveelheden groenafval weer naar de groenkar, maar énkel op afspraak. De groenophaling aan huis gaat zoals voorzien door. Een overzicht.

Er komen vanaf volgende week op de inzamelpunten twee groenkarren in plaats van één om een betere spreiding en social distancing te verzekeren. Er wordt énkel op afspraak gewerkt, met een maximum van 20 afspraken per 20 minuten.

Een afspraak maken kan op www.kortrijk.be/corona/afval. De groenkarren, de inzamelingen zijn telkens van 15 tot 19.30 uur, staan niet altijd op hun vertrouwde plaats. Ook hier om social distancing te verzekeren. Zo wordt op maandag de inzameling in Bissegem verplaatst naar de parking van sporthal Ter Biezen in de Heulsestraat 82. De andere locaties zijn op dinsdag op Kooigemplaats nabij huisnummer 13 in Kooigem, op woensdag in de Sint-Katharinastraat nabij huisnummer 54 in Heule, op donderdag op de parking van het Olympiadeplein in Marke en op vrijdag op het einde van de Nachtegaalstraat in Aalbeke. “De groenkar is en blijft voor particulieren met beperkte hoeveelheden groenafval”, zegt schepen van Nette Stad Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). “De aanvoer met bestel- en aanhangwagens is verboden. Die mensen moeten naar het diftarpark in de Graaf Karel de Goedelaan in Kortrijk.”

Papieren zakken

De groenophaling aan huis, op de afvalkalender op woensdagen 22 en 29 april voorzien, gaat door. Snoeiafval wordt samengebonden buiten gezet. Zacht tuinafval moet buiten gezet worden in een aan te kopen papieren zak. Zo’n papieren zakken kunnen tijdens de coronacrisis aan de prijs van 0,60 euro per stuk enkel cash gekocht worden. En enkel op de volgende locaties: van dinsdag tot en met vrijdag telkens van 10 tot 11 uur aan wijkcentrum Overleie in de Overleiestraat 45 en op dinsdag en woensdag telkens van 10 tot 11 uur vlakbij wijkcentrum De Bildings in de Volksvertegenwoordiger De Jaegerlaan 62/01.

Compostpaviljoen blijven dicht

De compostpaviljoenen aan het Astridpark en Drie Hofsteden blijven dicht. Die inzamelpunten worden vooral door oudere mensen gebruikt. Ouderen vormen een risicogroep. Groente- en fruitafval kan voorlopig in de huisvuilzak.

Minder 65-plussers in recyclageparken

Het goed werkende systeem van recyclageparken op afspraak wordt zeker tot 3 mei verdergezet. “Ouderen blijven meer weg van de recyclageparken. We juichen toe dat ze voorzichtig zijn en niet-dringende verplaatsingen uitstellen”, zegt schepen Ruth Vandenberghe. Vanaf maandag 20 april worden de tijdstippen op afspraak die exclusief voorbehouden zijn voor 65-plussers tijdens de week tot het eerste uur van de voormiddag beperkt. Op zaterdag worden geen aparte uren voor de 65-plussers meer voorzien om jongere Kortrijkzanen, die enkel op zaterdag naar het recyclagepark kunnen komen, maximaal te bedienen.