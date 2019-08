Nieuw in Bellegem: de verkeersvrije Brouwtorenstraat Ook brouwerij Omer Vander Ghinste blijft investeren Peter Lanssens

28 augustus 2019

16u45 0 Kortrijk Het stukje Kwabrugstraat van de splitsing met de Kortestraat tot Bellegemplaats is als een verkeersvrije straat heringericht, met als naam de Brouwtorenstraat. Het adres van brouwerij Omer Vander Ghinste is nu Brouwtorenstraat 5. Ook de brouwerij zelf blijft verder investeren, met onder meer een nieuwe bottelarij en interactief bezoekerscentrum. “De brouwerij en het hart van Bellegem versterken elkaar”, zegt woordvoerder Nicolas Degryse. De nieuwe Brouwtorenstraat wordt woensdagavond geopend, voor de buurt.

Fietsers en voetgangers zijn welkom in de Brouwtorenstraat, doorgaand verkeer niet. De Kortestraat is dan weer verbreed, voor verkeer in beide richtingen nu. Parkeerplaatsen zijn met aandacht voor groen aangelegd. Want vanaf midden november worden er nog bomen in de Korte- en Brouwtorenstraat aangeplant. Ook nieuw in beide straten: een gescheiden rioleringsstelsel. De gefaseerde werken van aannemer Wegenbouw Ockier werden op 11 februari opgestart en kostten de stad 545.000 euro en de brouwerij 105.000 euro. Nog nieuw: de 24 parkeerplaatsen van de brouwerij aan de Rollegemsestraat worden in de toekomst buiten de werkuren opengesteld. Op welke manier, wordt nog verder met de brouwerij uitgewerkt. “We integreren zo de brouwerij nog meer in het centrum van Bellegem”, zegt ook schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “Hier worden zowel de brouwerij als Bellegem beter van”, vindt schepen van Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester).

Biertoerisme in de lift

De brouwerij zelf blijft investeren, om aan de stijgende vraag naar de bieren te voldoen. In 2018 werd rechtover de brouwerij al een nieuwe brouwzaal in gebruik genomen, met een maximumcapaciteit van 180.000 hectoliter. Op het bedrijventerrein De Pluim in Zwevegem komt een nieuw logistiek centrum. “Het vrachtverkeer in Bellegem vermindert zo met 50 procent”, zegt Nicolas Degryse. Na de verhuis van het huidige logistieke centrum in Bellegem komt er daar plaats vrij voor tien nieuwe gistingstanks en een nieuwe bottelarij. Onder meer om de groei van bieren zoals Omer en (Tripel) LeFort aan te kunnen. Nog gepland: het renoveren en herinrichten van de historische brouwzaal als interactief bezoekerscentrum. En het uitbreiden van de degustatieruimte. “Het biertoerisme zit in de lift, we zetten daar verder op in”, aldus Degryse.