Nieuw festival B-Town in Bissegem geannuleerd Peter Lanssens

26 april 2020

11u04 0 Kortrijk B-Town in de Neerbeekmeersen in Bissegem is geannuleerd. Het is in coronatijden onbegonnen werk om het nieuwe festival te organiseren.

“Het is in de huidige omstandigheden niet verantwoord om op zaterdag 27 juni samen feest te vieren”, laten de organisatoren aan de sponsors weten. “De gezondheid van ons allen en de bezoekers staat op de eerste plaats. Het zijn voor velen ook geen evidente financiële tijden. We storten alle gelden terug aan de sponsors, die al betaalden voor B-Town. Het is verder te moeilijk om B-Town voor te bereiden in een periode waarin veel zaken gesloten zijn en social distancing momenteel de nieuwe norm is. En toch kijken we hoopvol naar de toekomst uit. We zullen Bissegem en B-Town zeker een plaats geven op de Kortrijkse zomerkalender. We voorzien daarom een eerste spetterende editie op 26 juni 2021”, besluiten organisatoren Stephanie Demeyer, Veronique Decaluwé, Davy Vannieuwenhuyze, Melissa Buyse, Kurt Deleu, Saskia Soete, Madieke D’Haene en Louis Janart.