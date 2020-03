Nieuw burgerinitiatief Call On Me Kortrijk helpt werkende mensen die land overeind houden: “Laat ons je strijk en boodschappen doen” Peter Lanssens

25 maart 2020

18u54 146 Kortrijk Marie Adams (29) en Victor Desmet (25) hebben het burgerinitiatief Call On Me Kortrijk opgericht om de vele werkende mensen te helpen die ons land overeind houden in coronatijden. Zij doen in hun plaats de boodschappen, de was en/of de strijk. “Zo kunnen ook die werkende mensen zich ontspannen”, zeggen Marie en Victor.

Wie aan de slag is tijdens de coronacrisis, wordt stilaan bedolven onder het (tele)werk. Voorbeelden genoeg, zoals de helden van de zorg, mensen die in essentiële winkels werken, politie, postbodes, vroedvrouwen, vuilnismannen, laboranten, poetsvrouwen, apothekers en buschauffeurs. “Zij gaan nog hele zware weken tegemoet”, vertellen Marie en Victor op de site van ‘Call On Me Kortrijk’.

Alle veiligheidsmaatregelen worden nageleefd. Zo kan je de was, strijk en boodschappen makkelijk aan de deur zetten, zonder direct contact te hebben” Marie Adams

Voorwaarden en veiligheid

“Ondertussen hoopt hun was en strijk zich steeds meer op en raken hun koelkasten en diepvriezers stilaan leeg. Helpen kan door als vrijwilliger in hun plaats te wassen en te strijken en in hun plaats boodschappen te doen, via het nieuwe burgerinitiatief Call On Me Kortrijk. Er zijn wel enkele voorwaarden. Je bent tussen 16 en 60 jaar oud, je hebt een goede algemene gezondheid, je vertoont geen ziektesymptomen en je bent niet zwanger. Alle veiligheidsmaatregelen in coronatijden worden netjes nageleefd. Zo kan je de was, strijk en boodschappen makkelijk aan de deur zetten, zonder direct contact te hebben”, zegt Marie Adams.

Afspraken

Wie hulp kan gebruiken, vult een contactformulier in op de site van Call On Me Kortrijk, met daarop wie je bent, in welke sector je werkt en bij welke huishoudelijke taak je hulp kan gebruiken. Ook hier moeten er afspraken nageleefd worden, zoals het ontsmetten van de handen voor en na het afleveren en weer oppikken van bijvoorbeeld boodschappen en een mand strijk. “We hebben Call On Me Kortrijk nog maar enkele uren geleden opgestart en nu al zijn er zo’n 30 mensen die willen helpen. Dat is veelbelovend”, vertelt Marie.

Die werkende mensen verdienen alle hulp, zodat ook zij in hun vrije tijd wat kunnen ontspannen, genieten van hun gezin en de zon, een goed boek lezen, een serie bekijken of eens goed uitslapen. Marie Adams

Zon

“Er hebben zich ook al drie mensen aangemeld die wat hulp kunnen gebruiken. Ze verdienen dat. Zodat ook zij in hun vrije tijd kunnen ontspannen, genieten van hun gezin en de zon, een goed boek lezen, een serie bekijken of eens goed uitslapen”, aldus Marie Adams. Alle info staat op www.callonmekortrijk.be. Je kan Call On Me Kortrijk ook raadplegen via de Instagrampagina: klik hier. En de stad heeft eveneens een platform, waarop vrijwilligers en initiatiefnemers zich kunnen aanmelden: www.kortrijk.be/kortrijkhelpt.

Marie Adams is docent ondernemingsrecht en coach in de Arteveldehogeschool in Gent. Victor Desmet is software engineer bij Exellys. Dat is een Mechels bedrijf voor ingenieurs en IT-professionals.