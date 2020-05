Nieuw boekhoudkantoor Atexio ziet levenslicht Peter Lanssens

11 mei 2020

07u38 4 Kortrijk Het nieuwe boekhoudkantoor Atexio ziet het levenslicht. Atexio is het resultaat van de fusie van het Kortrijkse accountancykantoor Geert Dupont en het Waregemse kantoor Deweer Vandeginste & Leroy. Er was tussen beide kantoren al jaren een professionele vriendschap. De fusie is een volgende stap. “We hebben hetzelfde DNA. We gaan voor een langetermijnrelatie met de klant, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect voor elkaars werk”, zegt vennoot Eline Dupont.

Vennoten Eline Dupont, Kris Leroy, Thierry Balcaen en Sofie Vandeginste leiden Atexio. Ook Geert Dupont, ‘founding father’ van het vroegere kantoor Geert Dupont, blijft. Zijn expertise in de meest complexe dossiers is goud waard. Atexio staat voor Accountancy, Taks en Expertise voor Innoverende Ondernemers. De x symboliseert de verbindende factor die de accountants en financiële experts van Atexio zijn. Ook door een jarenlang opgebouwd netwerk van vakspecialisten zoals bedrijfsrevisoren, advocaten, notarissen, bankiers en makelaars. “Als die specialisten een meerwaarde zijn voor de klant, brengen we ze bij elkaar”, zegt vennoot Kris Leroy.

Twee vestigingen

Beide kantoren, in de Koning Leopold I straat in Kortrijk en in de Guido Gezellestraat in Waregem, blijven bestaan. Tot slot: Atexio is het eerste Vlaamse kantoor met evenveel leden van zowel het BIBF als van het IAB. Daarmee is Atexio de fusie van beide beroepsfederaties nog voor.

Meer info vind je via deze link.