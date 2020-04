Nieuw biertje Claudette eert boegbeeld van eetcafé Petit Paris: “Uniek, met Ijslands gerookt zout in” Peter Lanssens

13 april 2020

11u24 0 Kortrijk Het nieuwe aperitiefbier Claudette eert boegbeeld Claude Dezitter van eetcafé Petit Paris in Kortrijk. Hij overleed bijna vijf jaar geleden. Het biertje zet ook het 40-jarig bestaan van Petit Paris in de schijnwerpers. “En het is uniek, want er is Ijslands gerookt zout in het brouwsel verwerkt, waardoor je een gerookte toets krijgt”, zegt huidig zaakvoerder Vincent Vermaut.

Claude Dezitter (63) overleed op 7 september 2015 na een slepende ziekte. Claude en Rita Vandenbroucke (65) startten Petit Paris in de Wijngaardstraat. Het eetcafé sloot daar in 2006, daags voor Kerstmis, omdat het gebouw zoals zoveel andere weg moest voor winkelcentrum K. Petit Paris nam in april 2007 een nieuwe start op de hoek van de Rijselsestraat en het Sint-Michielsplein.

Rita Vandenbroucke gaf eind mei 2017 de fakkel door aan Vincent vermaut (33). Die, nu Petit Paris 40 jaar bestaat, een eerbetoon brengt aan Claude Dezitter. Door het nieuwe aperitiefbier Claudette te lanceren. Een volmondig blond aperitiefbier met een licht bittere afdronk. Door Eutropius in Menen gebrouwen en met 4,5 procent alcoholgehalte. “De vrouw op het label, die Claudette voorstelt, heeft een bril op haar voorhoofd. Ook dat verwijst naar Claude Dezitter, want hij zette zijn bril altijd op zijn voorhoofd”, zegt Vincent Vermaut. “De Franse pastelkleuren in het label verwijzen naar de sfeer in Parijse bistro’s, die we ook in Petit Paris uitstralen.”

Veel mensen zitten noodgedwongen thuis nu en hebben misschien wel eens zin om een nieuw bier te bestellen en te proeven. We leveren Claudette vanaf deze week tot aan je voordeur, in een straal van 25 kilometer rond Kortrijk. En contactloos, we houden ons aan de coronamaatregelen. Vincent Vermaut

Distributeur

Eén geheim ingrediënt maakt Claudette extra speciaal: Saltverk Birch Smoked Salt of Ijslands gerookt zout. “Waardoor je bij het proeven van Claudette een zout accentje krijgt, in het midden van je tong. Een gerookte toets, waardoor het aperitiefbier een unieke smaak heeft”, vertelt Vincent Vermaut. Maar hoe kom je nu op het idee om Ijslands gerookt zout in een biertje te verwerken?

“Ik leerde Ijslands zeezout zo’n vijf jaar geleden kennen, als hobbykok”, vertelt Vincent Vermaut. “Een supertof product. Ik contacteerde de producenten om nog wat meer uitleg te krijgen en kwam zo te weten dat ze nog een distributeur voor het Ijslands zeezout in België, Frankrijk en Nederland zochten. Ik stelde voor om die rol op mij te nemen, want het klikte meteen. En zo lever ik nu in bijberoep Ijslands zeezout aan onder meer restaurants en traiteurzaken, zoals in Kortrijk aan Pand 44 en Taste and Colours. Ik combineer met aperitiefbier Claudette ook meteen de twee werelden waar ik actief in ben. Een verhaal van nul opstarten, ik heb zo’n uitdaging nodig.”

Leveringen aan huis

Er is al 2.400 liter van Claudette gebrouwen, goed voor 7.000 flesjes. Het nieuwe aperitiefbier is tijdens het paasweekend gelanceerd, midden de coronacrisis. “Het stond al lang vast, om Claudette in deze periode voor te stellen”, zegt Vincent Vermaut. “We houden dat zo. En waarom ook niet. Veel mensen zitten noodgedwongen thuis nu en hebben misschien wel eens zin om een nieuw bier te bestellen en te proeven. We leveren Claudette vanaf deze week tot aan je voordeur, in een straal van 25 kilometer rond Kortrijk. En contactloos, we houden ons aan de coronamaatregelen. Stuur een mailtje naar hi@claudettebeer.be met als onderwerp ‘Extreem Dorstig’ of contacteer ons via de Facebookpagina Claudette Beer. Je kan het bier ook in Petit Paris kopen. Want het restaurant blijft momenteel open, wel enkel als takeaway natuurlijk.”

Luxe cadeaubox

Wat het kost om Claudette te kopen, staat ook op de webshop claudettebeer.be. De prijzen gaan van 2,60 euro voor een flesje tot 70 euro voor een luxe cadeaubox. Met daarin zes flesjes Claudette, een speciaal Claudette glas, een Claudette sweater, een bokaaltje Saltverk Birch Smoked Salt en een verrassing. “Van zodra de coronacrisis voorbij is, wordt Claudette ook het huisbier op de kaart van Petit Paris”, vertelt Vincent Vermaut. “We gaan het verder aanbieden in andere cafés en restaurants, maar dat is dus voor later”, besluit Vincent.