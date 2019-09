Nieuw academiejaar wordt afgetrapt: Vives en Howest tellen elk 30% méér studenten Joyce Mesdag

18u04 0 Kortrijk Deze maand starten enkele duizenden studenten aan een van de 4 scholen voor hoger onderwijs in de stad Kortrijk. Deze week zijn de studenten van Vives en Howest aan de beurt, volgende week volgen die van Ku Leuken Kulak en UGent Campus Kortrijk. Howest en Vives starten dit jaar allebei met 30% meer studenten, door de inkanteling van de graduaatsopleidingen in het hogeschoolaanbod.

Met 8413 zijn ze, de studenten die deze week starten in Vives, in Howest trekken ze met 8200 naar de schoolbanken. “Deze week zijn het vooral introductiedagen, de échte lessen starten volgende week”, zegt Frederik D’hulster, directeur Onderwijs en Internationalisering bij Howest. “Dus dat aantal kan nog wat schuiven. Er schrijven zich nog een pak studenten in tijdens die eerste week.”

Zowel Vives als Howest mogen allebei 30% méér studenten inschrijven dan vorig jaar, het resultaat van de zogenaamde de inkanteling van de graduaatsopleidingen in het hogeschoolaanbod. “Opleidingen die vroeger vanuit het CVO georganiseerd werden, maken nu deel uit van onze opleidingen”, zegt D’hulster. “Het gaat om de vroegere HBO5-opleidingen, zoals bijvoorbeeld de lerarenopleiding. Voor onze school is dit een goeie zaak, niet alleen omdat we op die manier méér studenten mogen verwelkomen. Voor de studenten zelf is dit immers ook een voordeel. Wie twijfelt of hij of zij een bachelor aankan, kan starten in deze graduaatsopleiding, en later een bachelor doen via een verkort traject. Of wie start in een bachelor, maar voor wie die net te hoog gegrepen lijkt, kan gemakkelijker overstappen naar die graduaatsopleidingen, zonder van school te moeten veranderen.”

“En last but not least: het succes is een niet enkel een meevaller voor de hogeschool maar het werkveld heeft nood aan bijkomende krachten”, zegt Veerle Dekocker, studiegebieddirecteur sociaal-agogisch werk bij Vives. “Omwille van het knelpuntkarakter ondersteunt de VDAB ook talloze cursisten bij hun graduaatstraject.”

Wat zijn nu de populairste richtingen? In Vives zijn dat de studiegebieden Gezondheidszorg (940 studenten of een stijging van 14%), Handelswetenschappen & Bedrijfskunde (2619 studenten of + 28 %), Industriële Wetenschappen & Technologie (1083 studenten of + 29 %), Onderwijs (1175 studenten of + 30 %) en Sociaal-agogisch werk (2596 studenten of + 40%). En ook de opleiding orthopedagogie kent een enorme groei dit academiejaar. “In de bacheloropleiding is dat 6 % en in de graduaatsopleiding met bijna 40 %”, zegt Veerle Dekocker, studiegebieddirecteur sociaal-agogisch werk. “Die graduaatsopleiding is sinds dit academiejaar ingekanteld in VIVES. Daarmee zal de campus maar liefst 800 studenten orthopedagogie tellen.”

“De unieke bacheloropleidingen zoals Digital Arts and Entertainment (DAE), Toegepaste Architectuur, Toegepaste Informatica (met o.a. keuzetraject Computer & Cybercrime Professional) en Multimedia en Communicatietechnologie (met o.a. keuzetraject Artificial Intelligence engineer) blijven het goed doen”, zegt D’hulster van Howest. “Ook enkele opleidingen in het domein van mens en welzijn zoals ergotherapie, toegepast gezondheidswetenschappen, Toegepaste Psychologie en de lerarenopleidingen groeien in aantal.”

Elise Verhaeghe uit Zonnebeke is een van de studenten die deze week start. Ze zit in het derde jaar Event Management. “Voor mij was Kortrijk de ideale stad om te gaan studeren. Ver genoeg om zelfstandig te zijn, maar tegelijk dicht genoeg om even over en weer naar huis te gaan mocht het nodig zijn. De eerste twee jaar verbleef ik op een residentie van Vives zelf, maar dit jaar heb ik gekozen voor een gewoon kot, omdat de regels er iets minder streng zijn en ik er dus wat meer vrijheid heb. Mijn eerste dag vandaag? Dat was eigenlijk meteen erin vliegen voor een teamopdracht waarbij mijn groepje toevallig het eerst aan de beurt is, dus het was meteen al vergaderen geblazen over de middag.”