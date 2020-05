Niet zeker of ze open mogen, maar opbouw zomerbars al bezig in Kortrijk: “We hopen op goed nieuws” Peter Lanssens

22 mei 2020

11u44 12 Kortrijk De opbouw van Azuro en Nuba-R is al bezig in Kortrijk. Een berekend risico, want het blijft afwachten of de zomerbars groen licht zullen krijgen om op te starten. Ook Botaniek zou graag openen. “We hopen op goed nieuws”, zeggen de uitbaters. De plannen liggen al klaar om hun zomerbars met een pak maatregelen volledig corona-proof te maken.

Azuro krijgt een nieuwe stek op het domein van sanitairspecialist Van Marcke, aan de Weggevoerdenlaan vlak bij het bouwcentrum Pottelberg. De opbouw is er sinds kort bezig. Het is nochtans nog tot 8 juni wachten.

Pas dan zal de Nationale Veiligheidsraad de horeca mogelijk een perspectief geven voor de zomer. “We wachten al heel lang. Maar omdat de coronacijfers gunstig blijven evolueren, zijn we toch al met de opbouw begonnen”, vertellen Dieter De Clercq, Mathieu Clarysse en Kelly Libaers. “We beseffen dat er kritiek zal zijn van uitbaters van vaste horecazaken. Maar om ons bedrijf Siba Events gezond te houden, is het nodig dat Azuro opent. We hebben twee voltijdse medewerkers. En in Azuro gaan tijdens de zomer toch telkens zo’n honderd jobstudenten aan de slag. We proberen ook maar te overleven. We moeten hier net zoals al onze collega’s door.”

Als Nuba-R niet mag openen, wordt het een financiële ramp. Dan zal ik wellicht het faillissement moeten aanvragen Gilles Verhaeghe van Nuba-R

Ook de opbouw van Nuba-R langs de Leie, nabij de Ronde van Vlaanderenbrug, is al volop bezig. “Als Nuba-R niet mag openen, wordt het een financiële ramp. Dan zal ik wellicht het faillissement moeten aanvragen”, zegt uitbater Gilles Verhaeghe. “Kritiek op zomerbars? Het zou net super zijn als het volledige horecalandschap straks weer mag openen in Kortrijk, zeker buiten. Want door zo veel mogelijk te spreiden, kunnen we met zijn allen samen veel meer volk ontvangen. Zonder dat de mensen te dicht bij elkaar zitten.”

Mogelijk online reserveren

Een zomerbar corona proof inrichten kan perfect. “We willen met een aparte in- en uitgang werken”, vertellen de zaakvoerders van Azuro. “Er zal een welkomstdesk zijn. Waar een gastheer of -vrouw de regels uitlegt. We verminderen de capaciteit van Azuro fors. Zonder daar nu al cijfers op te zetten. We kunnen met een systeem van online reserveringen werken, als dat nodig is. De bedoeling is dat we bezoekers een eigen tafel toewijzen.”

“Door met water tussen de tafels en enkele niveauverschillen te werken, zorgen we er voor dat de mensen netjes uit elkaar blijven. We werken niet met een open bar. Er gaan twee loketten zijn, waar je volgens de regels van ‘social distancing’ drankjes kan bestellen en elektronisch betalen. Je krijgt daarna een barman of -vrouw toegewezen. Die je drankjes klaarmaakt. Er zal ook een loket voor eten zijn. Het personeel zal wellicht mondmaskers moeten dragen, er zal handgel zijn en tafels en meubilair worden na elk gebruik ontsmet.”

“Azuro krijgt verder een strand, dat we gaan afbakenen. Zodat bezoekers niet rechtstreeks met elkaar in contact komen. Ook voor kinderen zal er vanalles te beleven zijn. We gaan wel geen optredens en evenementen organiseren in Azuro. Wat heel jammer is voor onze dj’s, maar we kunnen echt niet anders. We gaan gewoon met een playlist werken. We hopen op het beste. Als we op 8 juni groen licht krijgen, kunnen we zeer snel openen. Nu de opbouw al bezig is. Het is echt een heel leuk project. We kunnen hier onze creativiteit in kwijt.”

Kinderspeeltuin

Ook bij Nuba-R is er vernieuwing. “De werken zijn hier eigenlijk al bezig nog voor de coronacrisis begon”, zegt Gilles Verhaeghe. “Zo komen er een nieuwe kinderspeeltuin en twee petanquevelden, die je ook als kubb speelveld kan gebruiken. Ook Nuba-R kan perfect conform coronamaatregelen werken. Maar we wachten nog tot 8 juni. Om dan hopelijk te weten wat we moeten doen en hoe we het precies moeten invullen.”

De stad Kortrijk heeft nog een zomerbar: Botaniek in een hoeve op het bedrijvenpark Evolis. “We zijn realistisch positief en hopen Botaniek mits de nodige aanpassingen te mogen openen deze zomer”, zegt Tim Poppe. “Ik heb er alle begrip voor dat de collega’s al bezig zijn met de opbouw van hun zomerbar”, aldus Tim Poppe. Er is ook Amorse op Buda Beach, maar die zomerbar in de voet van de Collegebrug wordt als vaste horecazaak aanzien.