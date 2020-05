Niet onbesproken koppel pikt enveloppen met mondmaskers uit brievenbussen VHS

18 mei 2020

13u37 0 Kortrijk Een koppel dat op vier plaatsen in het centrum van Kortrijk gratis mondmaskers had gestolen uit brievenbussen, is tegen de lamp gelopen. In hun trolley werden vier grote enveloppen aangetroffen die kort voordien waren bedeeld.

De politie kreeg zondag rond 16.30 uur een telefoontje over een vrouw die enveloppen met mondmaskers uit brievenbussen viste. Het signalement van de vrouw werd doorgespeeld naar alle patrouilles. Kort nadien merkte een ploeg van de politie in een wassalon op de hoek van de Sint-Denijsestraat met de Zwevegemsepoort een vrouw op die voldeed aan de beschrijving. Ook haar man was in het wassalon aanwezig. Beiden zijn geen onbekenden van politie en gerecht. Het koppel had echter niet alleen kledij mee die moest gewassen worden maar ook een trolley. Toen ze die moesten openen vond de politie vier grote enveloppen met het logo van de stad Kortrijk. Tegen het koppel werd een strafdossier opgestart.