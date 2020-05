Niemand geflitst tijdens controles in Izegemsestraat Alexander Haezebrouck

08 mei 2020

07u46 0

Tijdens flitscontroles in de Izegemsestraat in Kortrijk werd een wel erg mooi resultaat geboekt. Niemand reed te snel. De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) voerde dinsdagnamiddag snelheidscontroles uit in de Izegemsestraat in Kortrijk. De maximum toegelaten snelheid is 50 kilometer per uur. In totaal werden 173 bestuurders gecontroleerd op hun snelheid. Daarvan reed niet één bestuurder te snel. “Dit is een erg deugddoend flitsresultaat”, klinkt het bij de politie. “Als het goed is, mag het ook gezegd worden.”