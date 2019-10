Niels Lybeer neemt als gerant afscheid van bruine eetkroeg ‘t Fonteintje: “Tot 6 uur ‘s morgens werken was geen uitzondering” Peter Lanssens

14 oktober 2019

16u50 0 Kortrijk “Het is na bijna twee jaar tijd voor een nieuwe uitdaging”, zegt Niels Lybeer (33). Hij nam afgelopen weekend als gerant afscheid van bruine eetkroeg ’t Fonteintje in de Handboogstraat. “Ik maakte er een nachtcafé van. Tot 6 uur ’s morgens open blijven was geen uitzondering. Maar ik wil nu weer meer met politiek bezig zijn”, zegt de zoon van gewezen burgemeester Lieven Lybeer.

De vaak slopende nachtelijke uren maakten het voor Niels Lybeer niet makkelijk om zijn werk als gerant in ‘t Fonteintje aan de verlaagde Leieboorden te combineren met zijn inzet als gemeenteraadslid voor Team Burgemeester. “Ik doe het niet slecht, maar het kan wel beter”, vertelt hij. “Ik ben het mijn kiezers verschuldigd om meer met politiek bezig te zijn. Dat ga ik nu doen. Ik deed mijn job in ‘t Fonteintje héél graag. Ik had een uitstekende band met het personeel en de klanten. Maar het is tijd voor iets nieuws. Wat die nieuwe uitdaging wordt, weet ik nog niet. Een job bij een politiek kabinet wordt het in ieder geval niet.”

Mijn plaats is onder het volk. Ik wil blijven voelen wat er echt leeft in Kortrijk. Ik denk niet in politieke kleuren, ik denk in mensen. Niels Lybeer

Jobhoppers

“Want ik heb geen zin om mijn brede visie voor een paardenbril in te ruilen. Mijn plaats is onder het volk. Ik wil blijven voelen wat er echt leeft in Kortrijk. Ik denk niet in politieke kleuren, ik denk in mensen. Ik heb al enkele jobs gedaan de voorbije jaren. Ik vind dat goed. Jobhoppers zijn wat mij betreft de mensen van de toekomst. Ze zijn veelzijdig, ze hebben de meeste ervaring en ze hebben pakken expertise. Ik neem wel niet definitief afscheid van ‘t Fonteintje. Ik blijf komen, maar dan voor de toog. Het is en blijft mijn stamcafé. Mijn eerste job was in ‘t Fonteintje, toen ik pas 17 jaar was”, aldus Niels Lybeer. “Er komt geen nieuwe gerant in ‘t Fonteintje”, geeft zaakvoerster Laurence Corneille nog mee. “De vaste waarden binnen het personeel gaan zijn vertrek opvangen.”