Niels Destadsbader treedt op voor… aannemer Stadsbader Initiatief brengt ruim 15.000 euro voor Jongerenatelier op Peter Lanssens

20 december 2019

11u29 82 Kortrijk Bij aannemer Stadsbader in Harelbeke krijgen ze al jaren de vraag of Niels Destadsbader uit Deerlijk familie is. Dat is helemaal niet zo, maar het bracht de aannemer wel op het idee om het optreden ‘Stadsbader invites Destadsbader’ te organiseren. Het brengt in het kader van De Warmste Week 15.283 euro op.

Niels Destadsbader kwam donderdagavond in de concertzaal van muziekclub De Kreun op het Conservatoriumplein in Kortrijk optreden voor alle Stadsbader-medewerkers en hun geliefden. De opbrengst gaat integraal naar het Jongerenatelier. Die vereniging biedt jongeren uit het deeltijds onderwijs of met een migratie-achtergrond een eerste werkervaring en stimuleert hun doorstroming naar de arbeidsmarkt. “We beseffen als familiale aannemer dat we nergens staan zonder de dagdagelijkse inzet van onze enthousiaste medewerkers”, zegt Stadsbader-woordvoerster Laurence Demeulemeester. “En net daarom ligt het stimuleren en opleiden van jongeren die interesse hebben in de bouw, maar die het op school of privé niet altijd even makkelijk hebben, ons nauw aan het hart.”