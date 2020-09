Niels Destadsbader lonkt in Kortrijk naar eerste coronaproof evenementenplein van ons land Peter Lanssens

07u02 0 Kortrijk Kortrijk opent midden september als eerste stad in ons land een coronaproof evenementenplein met een maximumcapaciteit van 1.200 bezoekers, op stadsdeel Weide. Kortrijk en de Vlaamse regering investeren daar 240.000 euro in. “Er hebben vijf kandidaten een dossier ingediend om het evenementenplein te mogen bouwen”, meldt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). “Het gaat telkens over cosortia met een vijftal partners in, alles samen dus goed voor zo’n 25 professionele evenementenbouwers. Er is ook veel enthousiasme om het evenementenplein te gebruiken, eens het af is. Zo hebben we al contact met het management van Niels Destadsbader, om maar een voorbeeld te geven.”

Het is de bedoeling om op maandag 7 september bekend te maken wie de opdracht krijgt om het evenementenplein te bouwen. Een professionele jury bekijkt nu eerst alle voorstellen. “We kregen samen met de administratie het onmogelijke voor mekaar”, vindt Axel Ronse. “We slaagden er op nog geen tien dagen tijd in om een wedstrijdreglement op te maken, een locatie te kiezen, een bestek op te maken, een professionele jury aan te duiden, 100.000 euro aan stedelijke middelen te budgetteren en 140.000 euro vanuit Vlaanderen binnen te halen.”

“Elke event professional is vrij om een voor hem faire en haalbare prijs voor te stellen. Wat we binnenkrijgen is voor ons de lakmoesproef, om te zien of we al dan niet voldoende middelen hebben voorzien. We kunnen in deze procedure enkel met maximum 240.000 euro werken. Want als je meer voorziet, zit je met een Europese procedure en heb je binnen een half jaar nog niets. We legden ons oor te luister bij specialisten en die gaven vooraf aan dat je met dat budget al heel wat kan doen. We schakelen heel snel om de goeie weekends in de herfst nog te kunnen benutten. Zodat programmatoren, artiesten, cateraars – enzovoort - perspectief hebben op interessante cases”, aldus Ronse.

Het eerste evenement op het coronaproof Depart XXL plein moet in het weekend van zaterdag 12 en zondag 13 september al een feit zijn. Het coronaproof plein blijft zeker tot de zomer van 2021, want het coronavirus zal niet meteen verdwijnen. Hoe het plein er al zeker zal uitzien, kan u hier herlezen.