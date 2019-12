Nethoofd StuBru: “We beslissen in voorjaar of Warmste Week ook eind 2020 naar Kortrijk komt” Peter Lanssens

23 december 2019

15u31 0 Kortrijk Dag zes van De Warmste Week op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. Zo goed als de hele stad heeft het topevenement in de armen gesloten. De meeste inwoners lopen er wild van. Burgemeester Vincent Van Quickenborne liet zich eerder al ontvallen dat hij De Warmste Week ook eind 2020 heel graag in Kortrijk ontvangt. Maar dat er hierover al een beslissing viel, klopt niet. “We evalueren na de kerstvakantie, om dan ergens in het voorjaar een wijze beslissing te nemen”, zegt Jan Van Biesen, nethoofd van Studio Brussel.

“Wat ik wel al kan zeggen, is dat we héél tevreden zijn. De lachende gezichten van onze medewerkers zeggen genoeg. We hebben een stad met veel enthousiasme leren kennen. Hoe we in Kortrijk ontvangen zijn, wat er allemaal gebeurt in de stad, de vele acties, we vinden het top. Het Mandelaplein is bovendien een fantastische site. Wat me ook opvalt, is de goeie mobiliteit, ondanks wegenwerken in de buurt, en de prima organisatie over het algemeen. Ik kan er echt geen slecht woord over zeggen. We maken er met zijn allen samen een ongelooflijk verhaal van. Onze ploeg is moe, maar we hebben nog energie over om er vandaag en morgen dinsdag 24 december, op de slotdag, nog vol voor te gaan. Hoe de opkomst voor De Warmste Week in Kortrijk was? Daar zeggen we nu nog niets over. We gaan pas op de slotdag met enkele cijfers uitpakken.”