Net voor start schooljaar extra werken op drukke N43 in Aalbeke Peter Lanssens

25 augustus 2020

07u36 2 Kortrijk Aannemingen Picavet Entreprises steekt deze week de Moeskroensesteenweg (N43) in Aalbeke in een nieuw jasje, tussen de Dooman- en Sterrebergstraat. Die strook krijgt een nieuwe toplaag asfalt. De gefaseerde werken duren tot en met maandag 31 augustus, net op tijd voor de start van het nieuwe schooljaar. Zo bevindt zich in de buurt van de werf de wijkschool Sterreberg.

Er staan tijdelijk verkeerslichten, zodat doorgaand verkeer op de N43 deels mogelijk blijft tijdens de werken. In een eerste fase wordt de rijstrook tussen Aalbeke en Moeskroen vernieuwd. Lokaal omrijden doe je dan via de Sterrebergweg en Sterrebergstraat. In een tweede fase wordt de rijstrook tussen Moeskroen en Aalbeke vernieuwd. Lokaal omrijden doe je dan via de Luingnestraat en Bergstraat. Eind juni startte ook al de gefaseerde heraanleg van de gewestweg N43 tussen Aalbeke en Marke. Die werken duren ruim twee jaar en omvatten de komst van een nieuw gescheiden rioleringsstelsel, een nieuw wegdek en veilige en vrijliggende fietspaden.