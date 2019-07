Nest neemt heimwee bij internationale

studenten weg Peter Lanssens

29 juli 2019

13u17 5 Kortrijk Internationale studenten krijgen vaak heimwee naar huis. Daarom start volgend academiejaar Nest, een nieuw buddyproject, waarbij internationale studenten aan een familie gekoppeld worden.

Wanneer een internationale student hier komt les volgen, dan duiden hogescholen en universiteiten een student aan om deze op weg te helpen en praktische info te geven. Maar die contacten vallen weg tijdens vakanties en weekends. “We hebben een oplossing gevonden om voor internationale studenten een echte huiselijke sfeer te voorzien”, zegt schepen van Onderwijs Kelly Detavernier (N-VA). Voortaan worden de internationale studenten aan een familie toevertrouwd. Zo kunnen ze samen met de families naar tv kijken, een tuinfeest meepikken, lunchen, noem maar op. De families moeten wel niet mee instaan voor de kosten van de opleiding. En ze moeten geen slaapplaats aanbieden. Er schreven zich al enkele tientallen families in. Wie als familie ook interesse heeft in het buddyproject, mailt naar joke.coulembier@kortrijk.be. Vorig academiejaar waren zo’n 600 internationale studenten in de hogeronderwijsinstellingen in Kortrijk ingeschreven.