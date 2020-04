Exclusief voor abonnees Nele (42) verliest geur- en smaakzin na zware val: “In het begin at ik gewoon niets meer” Peter Lanssens

02 april 2020

11u36 10 Kortrijk Nele Tassaert (42) uit Kortrijk vertelt voor het eerst over hoe ze een jaar geleden na een zware val haar geur- en smaakzin verloor. “Om wie hetzelfde meemaakt, een hart onder de riem te steken”, vertelt de vastgoedmakelaar. “Ik at in het begin gewoon niets meer en vermagerde fel. Maar ik leerde er mee leven. En nu ik in coronatijden meer tijd heb, komt de zin om te koken zelfs terug. Ik experimenteer weer graag, met allerlei gerechtjes. En leef gezonder. Het is anders. Maar het lukt.”

Nele Tassaert kwam vorig jaar op zaterdag 23 maart ongelukkig ten val, op restaurant. Ze viel hard op haar achterhoofd en trok de dag nadien met felle hoofdpijn naar de spoeddienst van het ziekenhuis AZ Groeninge. Ze had een zware hersenschudding en gesprongen bloedvaatjes in haar hoofd, maar dat was nog het minste van haar zorgen. “Als Bourgondiër genoot ik vroeger enorm van het smakenpallet van eten, terwijl ik van een uur ver alles rook”, vertelt de Kortrijkzane. “In één klap was alles weg. Dat was heel zwaar om dragen.”

Een goeie steak eten is nu dégoûtant. Het doet me aan de dood denken. Américain préparé is nu net blubber in mijn mond. Een pakje friet, dat is precies karton. Een gin-tonic is water. De smaken en geuren van een barbecue, waardoor je zin hebt om het gezellig te maken, allemaal weg. Een koffie met een koekje bij: smaakt naar niets. Een glas wijn smaakt niet meer naar wijn.” Nele Tassaert

