Neem foto op terras en win bon voor bezoek aan horecazaak in Kortrijk Peter Lanssens

07 juni 2020

09u53 0 Kortrijk Kortrijk start een wedstrijd, nu de horeca vanaf maandag heropent. “Neem een originele foto van u en uw vrienden op een terras. En post die op sociale media met de hashtag #TerrassenXXL. Je kan er een bon voor een bezoek aan jouw favoriete horecazaak mee winnen”, zegt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). De burgemeester roept op om de lokale horeca te steunen.



Van Quickenborne vraagt wel om het veilig te doen. “Ik geef drie tips. Reserveer, bestel niet aan de bar en zit zoveel mogelijk buiten. De terrasruimte in Kortrijk is meer dan verdubbeld. Er zijn nu meer dan zestig nieuwe terrasplekjes in onze stad. We hanteren de eerste week een sluitingsuur van 23 uur, in de horecazaken in Kortrijk en deelgemeenten. Als alles goed gaat, evolueren we vanaf maandag 15 juni naar een sluitingsuur van 1 uur.”