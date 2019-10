Neef van Q viert mee met jarige kroonprinses Elisabeth: “De jongens waren wat afstandelijk” Peter Lanssens

25 oktober 2019

18u16 2 Kortrijk Elisabeth is sinds vandaag meerderjarig. De kroonprinses vierde haar achttiende verjaardag met een plechtigheid in het Koninklijk Paleis in Brussel. Arthur Ballegeer (18), neef van burgemeester Vincent Van Quickenborne van Kortrijk, was er bij. “De jongens waren wat afstandelijk. Maar dat had niets met haar persoonlijkheid of uitstraling te maken, want ze zag er niet slecht uit.”

Waren ook op de plechtigheid: zo’n tachtig 18-jarigen. Een bewuste keuze van de troonopvolgster. “Elisabeth was zichtbaar blij dat ze zo veel jongeren rond haar had”, vertelt Arthur Ballegeer, als een van de aanwezige 18-jarigen. “Ze hoefde even niet binnen de lijntjes te blijven. Het ging er helemaal niet stijf aan toe. Elisabeth is een heel sympathiek meisje. Ze wil ook gewoon een jongere zijn, zoals wij. Ik vond het een heel mooi gebaar, dat ze leeftijdsgenoten uitnodigde. Want het was voor ons allemaal een unieke ervaring. Het was in het begin wel wat wennen omdat het live op televisie kwam. Maar het viel mee. We hebben er vooral van genoten.”

Gouverneurs

Het Koninklijk Paleis wendde zich tot de gouverneurs. Om in alle provincies 18-jarigen mee te helpen selecteren, elk met een ander profiel. “Dat ik er bij mocht zijn, heb ik te danken aan Franceska Verhenne, de directrice van mijn vroegere middelbare school, het Lyceum Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen in Kortrijk. Ze zette me op een lijst”, zegt Arthur Ballegeer. Hij volgt nu het eerste jaar Burgerlijk Ingenieur in de universiteit Kulak in Kortrijk. “Ik ben een doodgewone jongen uit Vlaanderen. Maar ik probeer wel altijd alles uit de kast te halen. Er zijn zo veel kansen die op ons pad komen, om meer te doen. Ik probeer die telkens te grijpen. Ik mis dat soms bij andere jongeren. Ze zijn te snel tevreden. Dat stoort mij. Ik wilde die boodschap trouwens ook meegeven in het Paleis.”

Klimaatproblematiek

“Maar ik was helaas niet bij de vijf leeftijdsgenoten die een toespraak mochten houden in de troonzaal. Ik was wel bij de reserves. Anders zou ik ook de klimaatproblematiek nog aangekaart hebben. Want ik vind dat we met zijn allen samen voor innovatieve oplossingen moeten gaan. Maar goed, ik heb de jongeren die wel mochten spreken vooraf een hart onder de riem gestoken. En het was leuk om al die ministers en mensen met hoge functies, zoals bij Justitie en Defensie, te zien. En toen er een groepsfoto genomen werd, had ik het geluk om dicht bij de kroonprinses te staan. Dat was fijn. De afsluitende receptie in de spiegelzaal was erg gezellig. Ik kon er Elisabeth nog heel even kort aanspreken. Net genoeg om haar een gelukkige verjaardag te wensen. Niet dat ik een grote fan van het koningshuis ben. Maar ik ben ook geen tegenstander.”

Trots

In het RHIZO Lyceum Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen zijn ze trots op Arthur Ballegeer. “We zijn als school fier dat een van onze oud-leerlingen de eer kreeg om zijn leeftijdsgenoten te vertegenwoordigen op het feest van prinses Elisabeth”, is op de Facebookpagina van de school te lezen. Arthur zal er niet snel vergeten worden. “Zo heb ik de directrice nog geholpen bij de opmaak van een strategisch meerjarenplan voor de school”, besluit hij.