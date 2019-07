Nederlandse zanger Peter Koelewijn komt naar Volksfeesten Peter Lanssens

16 juli 2019

De ‘Provence van Kortrijk’ maakt zich op voor de jaarlijkse Volksfeesten. De feesten vinden op zaterdag 20 juli op Kooigemplaats in Kooigem plaats, de kleinste deelgemeente van Kortrijk. Het wordt op het gezellige pleintje in de schaduw van de Sint-Laurentiuskerk en vlakbij volkscafés Sint-Laurentius en Casino weer genieten van enkele optredens. Zanger Michael Lanzo bijt om 19 uur de spits af. Daarna volgen shows van Sam Gooris, popgroep Mama’s Jasje met een Nederlandstalig repertoire en de Nederlandse zanger Peter Koelewijn. Ambiancegroep De Toâpe Geraapte sluit om 23.30 uur met een knaller af. De covers van de acht muzikanten moeten iedereen aan het dansen krijgen. Aan drankjes en hapjes geen gebrek op de Volksfeesten. Er staan ook kermiskramen. Het centrum van Kooigem is verkeersvrij. De toegang tot de feesten is gratis.