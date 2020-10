Nederlander wil drugs leveren aan broer in gevangenis, maar wordt betrapt VHS

06 oktober 2020

18u28 0 Kortrijk Een Nederlander met 130 gram hasj op zak werd op de E17 in Marke aan de kant gezet door de politie. Hij was op weg naar zijn broer, die in de gevangenis van Ieper zit, om er de drugs af te leveren.

De Cel Patrouille en Toezicht van de Wegpolitie West-Vlaanderen hield afgelopen zondag, in samenwerking met de douanediensten van Roeselare, een controleactie op de E17. Een aantal lowcostbussen en personenwagens die uit de richting van Gent kwamen, moesten aan de kant. Dat gebeurde op de parking van het Shell-tankstation in Marke. Verschillende busreizigers bleken in het bezit van gebruikershoeveelheden marihuana. Er liep ook een Nederlander tegen de lamp die 130 gram hasj bij zich had. Bedoeling was om de drugs aan zijn broer te geven die opgesloten zit in de gevangenis van Ieper. Daar is de man dus nooit geraakt. Hij zal zich later voor de rechtbank moeten verantwoorden.