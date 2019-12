Nederlander riskeert vijf jaar cel nadat hij kindje (2) mishandelde dat negen dagen vocht voor zijn leven: “Ik heb ongelooflijk veel spijt en walg van mezelf” Alexander Haezebrouck

09 december 2019

15u14 0 Kortrijk De 29-jarige man uit het Nederlandse ‘s-Hertogenbosch die het tweejarig zoontje van zijn nieuwe partner uit Bissegem in juni zodanig toetakelde dat het negen dagen in kritieke toestand was, riskeert vijf jaar cel. Het jongetje is ondertussen aan de beterhand maar verblijft nog steeds in een revalidatiecentrum in Brussel. “Het is nooit mijn bedoeling geweest om hem en zijn familie zoveel pijn te doen”, zei de man tegen de rechter.

Ryan D. (29) uit s’-Hertogenbosch had een relatie met de mama van de tweejarige jongen. Hij zakte daarom elk weekend vanuit Nederland naar Bissegem, waar de vrouw woonde. Al snel zorgde hij ook voor het tweejarig zoontje en was er ook vaak alleen mee. “Eind mei kwam de mama al een paar keer naar het ziekenhuis omdat haar zoontje zware verwondingen had opgelopen, maar een verklaring kon ze nooit geven”, zei het openbaar ministerie. “Op drie juni was het de beklaagde die samen met de oma van het kindje de jongen zwaar gewond binnenbracht in het AZ Groeninge. Van daaruit ging het heel snel naar het UZ in Gent waar het jongetje in een comateuze toestand werd binnengebracht met een hersenbloeding en meteen een operatie werd gedaan.”

Het jongetje lag negen dagen in coma terwijl het levensgevaar nog niet geweken was. Het kindje was kort na de operatie ook blind en half verlamd. Het was de arts van het AZ Groeninge die de politie verwittigde omdat ze sterke vermoedens had dat er meer aan de hand was. Al snel kwam Ryan D. in het vizier van de politie. In zijn eerste verhoren ontkende hij nog, maar hij ging uiteindelijk toch over tot bekentenissen dat hij het kindje heeft geslagen, geschopt en aan de haren heeft getrokken. “Hij luisterde vaak niet en dan kon ik me niet inhouden”, zei hij. Over de feiten van drie juni is hij minder duidelijk. “Hij had zichzelf helemaal ondergepoept. Ik heb hem daarna hard uit zijn stoeltje genomen en bracht hem naar de douche. Toen ik hem daar alleen liet, hoorde ik plots een doffe klap. Ik denk dat hij gevallen moet zijn.” De verwondingen waarmee het kindje werd binnengebracht kunnen volgens de arts niet door een eenvoudige val in de douche gebeurd zijn. “Die verwondingen waardoor hij in coma raakte, zijn het gevolg van het buitensporig schudden van het kindje”, zei het openbaar ministerie. “Ik verdien een zware straf. Ik sta op en ga slapen met het idee wat ik dat kindje heb aangedaan. Het allerbelangrijkste is dat alles goed komt met hem.”

Kindje in revalidatiecentrum

Het jongetje is sinds de dag van de feiten op drie juni niet meer thuis geweest en verblijft in een revalidatiecentrum in Brussel. “Het moeilijkste was dat de dokters eerst niet konden zeggen of mijn zoontje het wel zou halen”, vertelt de mama. “Bij de operatie hebben ze een stuk van zijn schedel moeten halen en dat is nog altijd niet is teruggeplaatst. Hij kan gelukkig wel alweer praten en wandelen. Ik had nooit gedacht dat Ryan tot zoiets in staat was. Hij was zo zorgzaam voor mij en mijn zoontje, maar sloeg hem blijkbaar toen ik er niet bij was. Naar de buitenwereld toe stelt hij zich helemaal anders voor dan hoe hij in werkelijkheid is. Hij verdient een zware straf. Op die manier moet hij ook lijden, al zal het maar een fractie zijn van wat wij hebben meegemaakt.”

Volgens het openbaar ministerie luidt het geen twijfel dat het kindje voor de rest van zijn leven hinder zal ondervinden door de feiten. “Welke medische problemen zullen blijven, valt af te wachten”, klinkt het bij de advocaten van de slachtoffers. “Een uiteindelijke conclusie kan pas gesteld worden als hij 25 jaar oud is.” Ze vragen voor het kindje een provisionele schadevergoeding van 35.000 euro, voor de moeder 12.500 euro en voor de vader 10.000 euro. De rechter velt een vonnis op 23 december.