Nederlander met 6.570 euro cash op snelwegparking LSI

09 december 2019

16u18

Bron: LSI 1 Kortrijk Een 35-jarige Nederlander uit Nijmegen stond maandag voor de rechter in Kortrijk terecht voor witwassen van geld en verboden wapenbezit.

Op 26 september 2017 kon Bilal O. op de snelwegparking van tankstation Shell in Marke (Kortrijk) in verdachte omstandigheden gecontroleerd worden. Hij zat in een wagen met Franse nummerplaat, wat verderop stond zijn eigen wagen met Nederlandse nummerplaat. In de wagens kon in totaal 6.570 euro cash geld en een baseballknuppel gevonden worden. Het gerecht vermoedt dat het geld afkomstig is van drugshandel. O. liep in Nederland eerder al veroordelingen voor drugshandel op. “Ik wou een auto kopen en had daarvoor geld van mijn zus geleend”, verdedigde Bilal O. zich. De openbare aanklager vroeg de rechter zowel het geld als de knuppel verbeurd te verklaren. Uitspraak op 6 januari.