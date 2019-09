Nachtwinkel in Kortrijk verkoopt lachgaspatronen: “Jongeren gebruiken het als roesmiddel” Alexander Haezebrouck

11 september 2019

14u51 2 Kortrijk Op een foto die online werd geplaatst, is te zien hoe gaspatronen in een nachtwinkel in Kortrijk tussen het snoepgoed te koop worden aangeboden. Verboden is het niet, maar sommige jongeren gebruiken lachgas als roesmiddel. “Je kan brandwonden oplopen en het inhaleren zelf is ook niet ongevaarlijk”, waarschuwt Stefaan Lauwaert van de Stichting Brandwonden.

De foto die stof doet opwaaien is genomen in een nachtwinkel in de buurt van het station van Kortrijk. Daarop is te zien dat gaspatronen voor slagroomspuiten tussen het snoep liggen. Alleen kopen jongeren ze om het lachgas te inhaleren. Dat zorgt voor een korte roes. “Wanneer je zo’n metalen patroon open maakt, wordt het ijskoud”, zegt Stefaan Lauwaert van de Stichting Brandwonden. “Zo kan je je verbranden aan je handen, benen of je mond. Als je het lachgas inhaleert krijg je even het gevoel dat je zweeft. Dan voel je niet dat je brandwonden oploopt, maar je kan er wel blijvende letsels aan overhouden. Als je vaak puur lachgas inhaleert, krijg je een tekort aan vitamine B12. Dat kan leiden tot zenuwletsels en hersenschade. In Nederland zijn er al mensen met verlammingsverschijnselen.” In West-Vlaanderen viel er al één dodelijk slachtoffer door het inhaleren van het lachgas, anderen raakten verbrand.

Controles

Stefaan Lauwaert van de Stichting Brandwonden hoopt dat de nachtwinkel op de vingers wordt getikt en dat het stadsbestuur ingrijpt. Maar omdat de verkoop van de gaspatronen niet verboden is, ligt dat erg moeilijk. “Wat we met onze politiezone wel doen, is controleren op het bezit van zo’n gaspatronen”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). “Als we die aantreffen bij jongeren en ze kunnen geen logische uitleg geven waarom ze die op zak hebben, dan nemen we de patronen in beslag en worden ze vernietigd. Een verbod op de verkoop moet van hogerhand komen.”