Nachtopvang voor daklozen breidt tot 24 bedden uit: “Niemand verdient het om buiten te slapen” Peter Lanssens

05 maart 2020

16u55 7 Kortrijk De capaciteit van de permanente nachtopvang in de Tuighuisstraat in Kortrijk wordt - eindelijk - opgetrokken, van 20 naar 24 bedden. Er komt bovendien een gratis nummer waar daklozen zich vooraf telefonisch kunnen aanmelden. Dat heeft het stadsbestuur deze week beslist. Omdat er de voorbije maanden geen plaats genoeg was en mensen geweigerd moesten worden. Ook oppositiepartijen Groen en CD&V luiden de alarmklok. “We zien op verschillende locaties in de stad terug daklozen opduiken”, zegt Maarten Devos, lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Kortrijk was enkele jaren geleden een van de eerste steden in West-Vlaanderen, om het hele jaar door nachtopvang aan te bieden. Het aantal bedden werd van tien gedurende drie wintermaanden naar twintig gedurende tien maanden in het jaar verhoogd. De nachtopvang is namelijk enkel in juli en augustus dicht. De ingreep betekende een stijging van initieel 900 overnachtingen per jaar naar 6.000 per jaar. Dat is bijna een verzevenvoudiging. Toch is het niet voldoende, zo blijkt al een tijdje.

We vinden als partij dat iedereen recht heeft op een bed, een bad en eten. Dat is het minimum dat elke mensen verdient. Niemand verdient het om buiten te slapen. In ‘de beste stad van Vlaanderen’ moet dit toch mogelijk zijn. Maarten Devos, Groen

Schijndakloosheid

Dat vindt ook Groen. De oppositiepartij voert straks om 18 uur actie op de pui van het historisch stadhuis op de Grote Markt. “Er zijn verschillende mensen die buiten slapen, want lang niet iedereen kan in de daklozenopvang terecht”, vertelt Maarten Devos. “We geven geen locaties vrij omdat dat er toe kan leiden dat sommige mensen ook daar niet meer terecht kunnen om te slapen. Er is verder een vermoeden van veel ‘schijndakloosheid’. Dat zijn mensen die bij ‘vrienden’ logeren in de stad. Wat vaak tot problemen leidt. Omdat de mensen bij wie ze logeren, ook kwetsbaar zijn. Zo’n situaties kwamen al bij verschillende personen voor, zo blijkt op het Bijzonder Comité. Omwille van de deontologische code in het comité, plak ik daar geen cijfers op. We vinden als partij dat iedereen recht heeft op een bed, een bad en eten. Dat is het minimum dat elke mens verdient. Niemand verdient het om buiten te slapen. In ‘de beste stad van Vlaanderen’ moet dit toch mogelijk zijn.” Ook CD&V hamert er al lang op om meer daklozenopvang te voorzien. Gemeenteraadslid Benjamin Vandorpe (CD&V) kaartte dat aan.

Door uit te breiden van 20 naar 24 bedden, komen er nog eens 4 plaatsen of 120 overnachtingen per maand bij. Dat betekent op jaarbasis een capaciteit van 7.200 overnachtingen. Dat is 20 procent meer dan nu. Schepen Philippe De Coene

Begeleiding

Schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (sp.a): “Het aanbod van Kortrijk en het CAW is zeer kwaliteitsvol. De nachtopvong combineert een goede infrastructuur met een kwaliteitsvolle dienstverlening. Hierdoor komen ook veel mensen van buiten Kortrijk hier aan. De aanvragen verlopen zeer ongelijk. Maar toch zien we dat het aantal aanvragen stelselmatig stijgt. Van september 2019 tot nu konden we per maand aan 25 aanvragen niet voldoen, op een totale capaciteit van 600 per maand. Door nu uit te breiden van 20 naar 24 bedden, komen er nog eens 4 plaatsen of 120 overnachtingen per maand bij. Dat betekent op jaarbasis een capaciteit van 7.200 overnachtingen. Dat is 20 procent meer dan nu. OCMW en CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk, red.) zorgen verder voor begeleiding, naast het zogenaamde brood-bad-bed-aanbod. Steeds meer mensen maken hier gebruik van om op termijn uit de dakloosheid te geraken. Met resultaat.”

156.000 euro per jaar

Een ander nieuw initiatief is een inbelnummer. Sedert enige tijd wordt aan gebruikers gevraagd om zich vooraf telefonisch aan te melden voor de nachtopvang. Om de nachtopvang nog beter te organiseren. Het nummer wordt binnenkort gratis, om dakloze mensen niet op kosten te jagen. De uitbreiding van de nachtopvang kost 10.000 euro extra per jaar. Dat brengt de financiële inbreng van Kortrijk op 156.000 euro per jaar.