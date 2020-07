Nachtopvang in Kortrijk sluit in juli en augustus: “Maar voor elke dakloze wordt een oplossing gezocht” Joyce Mesdag

01 juli 2020

17u59 0 Kortrijk De Kortrijkse nachtopvang is ook dit jaar gesloten tijdens de maanden juli en augustus. Maar dat betekent niet dat er mensen op straat staan, verzekert schepen van Armoedebestrijding Philippe De Coene (sp.a). “Voor elke bezoeker wordt telkens gezocht naar een alternatieve, liefst structurele oplossing. Overdag kunnen zij nog steeds bij ons terecht voor onder meer maaltijden, douches en lockers. Ook de begeleiding blijft verder lopen.”

De nachtopvang in de Tuighuisstraat in Kortrijk gaat dicht voor twee maanden. Dat gebeurt in samenspraak met het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk), dat instaat voor de organisatie van de nachtopvang. Door de sluiting kunnen de personeelsleden die het hele jaar door zeven dagen op zeven instaan voor de opvang, hun verlof opnemen. Tegelijk worden de slaap- en gemeenschappelijke ruimtes op punt gezet om vanaf 1 september 300 dagen aan een stuk dienst te doen. “De afspraak is wel dat er samen met de gebruikers van de nachtopvang een andere oplossing wordt gezocht”, zegt De Coene. “Dat gebeurt al vanaf de maand maart. Vanuit de nachtopvang wordt op maat van de bezoeker gezocht naar een duurzame oplossing. Dit is de vierde B. Naast bed, bad en brood hoort nu ook begeleiding bij de werking van de nachtopvang. Niet enkel in aanloop van de zomersluiting, maar het hele jaar door.”

Alternatieven

Er zijn een aantal alternatieven waar gebruikers van de nachtopvang terecht kunnen tijdens de zomer: andere specifieke opvangprogramma’s, de reservecapaciteit van het OCMW (bijvoorbeeld crisisopvang, doorgangswoningen, ...) en daar komen nu ook de negen flats van Akkerwinde bij, die de laatste maanden als extra noodopvang en quarantainelocatie werden ingezet. “Deze flats zijn perfect geschikt voor tijdelijke opvang. Ze werden onlangs heringericht en kunnen samen aan tot 18 mensen onderdak geven. Ook de dagopvang en de dienstverlening van wijkcentrum Overleie staan ter beschikking en voorzien maaltijden, verzorging (douche, toilet, was, …), lockers en persoonlijk contact”, zegt De Coene.

De voorbije jaren is de capaciteit van de nachtopvang fors gestegen: van maximaal 900 overnachtingen per jaar in 2013 naar vandaag 7.200 overnachtingen per jaar. “Maar het CAW ziet nu geen mogelijkheid om toch de opvang te organiseren in juli en augustus. We zijn wel bereid om samen met het CAW te onderzoeken om in de toekomst het hele jaar open te blijven”, geeft de schepen mee.