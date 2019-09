Nachtelijke controleactie: drie rijbewijzen ingetrokken, één auto in beslag genomen VHS

29 september 2019

16u52 3 Kortrijk De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag met anonieme voertuigen gerichte alcohol- en verkeerscontroles gehouden. Drie automobilisten moesten hun rijbewijs afgeven omdat ze teveel gedronken hadden. Eén iemand speelde zijn wagen kwijt omdat die verzekerd noch gekeurd noch ingeschreven was.

“De controleactie, die liep tot vier uur ’s morgens, werd opgezet om onveilig en gevaarlijk rijgedrag aan te pakken”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier. “19 bestuurders werden uit het verkeer gehaald om een alcoholtest af te leggen. Drie van hen waren onder invloed, in die mate zelfs dat hun rijbewijs onmiddellijk werd ingetrokken voor een periode van vijftien dagen. Een voertuig dat niet ingeschreven bleek en bovendien ook niet gekeurd en verzekerd, werd in beslag genomen. Onze mensen troffen één iemand aan die geseind stond en verhoord moest worden in het kader van een gerechtelijk dossier.” Tijdens de controle werden twee bestuurders opgemerkt die een ander voertuig rechts inhaalden. Acht fietsers kregen dan weer een bekeuring omdat ze reden zonder fietsverlichting. “Bij dergelijke gerichte controles is de pakkans groter en loopt de kleine categorie van hardleerse bestuurders sneller tegen de lamp. In de toekomst zullen dergelijke acties herhaald worden.”