Na zeven eerdere veroordelingen: twintig maanden cel voor onverbeterlijke dief VHS

01 augustus 2019

13u54 3 Kortrijk Het lijkt er op dat Steven V. het nooit zal leren. De dertiger uit het Kortrijkse werd al zeven keer veroordeeld voor diefstallen. Toch weerhoudt hem er dat niet van om dapper door te gaan. Het leverde hem nu weer twintig maanden effectief op.

Hij was amper uit de cel na een vorige veroordeling of Steven V. ging opnieuw uit stelen. Onder meer bij Colruyt en Carrefour en Kortrijk sloeg hij toe. Argeloze klanten merkten niet hoe hij in hun handtassen naar geld zocht. V. pikte ook goederen. Een winkeldetective betrapte hem op heterdaad toen hij op 26 maart van dit jaar met twee dvd’s onder zijn trui naar de kassa stapte bij Supra Bazar in Hulste. Daar bood hij alleen een tube lijm aan om te betalen. De politie werd erbij gehaald en die maakte proces-verbaal op. V. vond het niet nodig zijn proces bij te wonen. Hij werd bij verstek veroordeeld, niet alleen tot de celstraf maar ook tot een boete van 1.000 euro.