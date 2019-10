Na zes jaar weer Irish Pub in Kortrijk: “We combineren onze kroeg met een gastropub en feestzaal” Peter Lanssens

03 oktober 2019

12u37 0 Kortrijk Kortrijk krijgt na zes jaar eindelijk weer een Ierse kroeg. Mary’s Irish Pub in de Kapucijnenstraat bij de verlaagde Leieboorden opent zaterdagavond. “We combineren onze kroeg met een gastropub en feestzaal”, zeggen Patrick Foley en zijn nicht Caroline. “We geloven volop in Kortrijk. Deze stad krijgt steeds meer uitstraling.” Het interieur van de nieuwe Irish Pub is top. En er zit symboliek in, met onder meer een eerbetoon aan Ieren die bij ons sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Er wordt de komende twee dagen met man en macht gewerkt om Mary’s Irish Pub helemaal af te krijgen. Het is er nog een grote werf. Maar wie de kroeg binnenstapt, kan nu al niet naast een gigantische kroonluchter en een muur vol flessen Ierse whisky kijken. Niet zomaar een muur, zo blijkt. “Ik kom van Kilkenny”, zegt Patrick Foley. “Op iedere fles staat een naam van een Ier uit Kilkenny, die in Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog stierf. Het waren er welgeteld 216. We eren hen zo op een passende manier.” De kroeg, met typisch Ierse dranken zoals Guinness en sportwedstrijden op televisie, kan tot honderd mensen aan. Maar de vier panden in de Kapucijnenstraat, door de komst van de nieuwe horecazaak is de leegstand in het ‘Mirakelstraatje’ in één klap weggewerkt, omvat nog veel meer. Of wat dacht u van een gastropub in gotische stijl, waar je je in een historische kerk in Ierland waant. Een biechtstoel ontbreekt niet, voor wie geen blijf meer weet met zijn zonden.

Oscar Wilde vleugel en Celtic Room

“We gaan in onze gastropub voor uitstekende gerechten met een prima prijs-kwaliteitverhouding”, zegt Patrick Foley. “Het restaurant heeft trouwens ook een vleugel in het thema van Oscar Wilde (bekende schrijver van Ierse afkomst, red.). Ingericht in de stijl van eind negentiende eeuw, toen Oscar Wilde leefde. Met uniek meubilair en massa’s boeken, waardoor je een hele leuke ambiance krijgt. Onze horecazaak omvat verder de feestzaal Celtic Room. Eveneens prachtig ingericht met onder meer speciale spiegels, Keltische symbolen en een koepel in brandglas. Celtic Room is ideaal voor familie-aangelegenheden zoals huwelijken, babyborrels en jubilea. Alles is bespreekbaar. Er gaan hier ook regelmatig muziekoptredens zijn, altijd met respect voor de omwonenden.”

Naam is eerbetoon aan mama

Mary’s Irish Pub krijgt een beperkt terras vooraan en een ruim terras achter de zaak, onder meer verbonden met de Tacktuin. “Het terras achteraan is nog in bespreking met het stadsbestuur, maar het komt goed”, zegt Patrick Foley. “Ze zijn hulpvaardig en dynamisch.” Nog een vraag: waarom de naam Mary’s Irish Pub? “Mary is de naam van mijn mama”, zegt Patrick Foley. “Ze overleed vorig jaar, maar ik kon haar nog over mijn plannen in Kortrijk vertellen. En meegeven dat de Irish Pub haar naam zou krijgen. Ze vond het fantastisch. Een mooie manier om haar te herdenken. Ons mama was een fantastische vrouw. Ze kreeg twaalf kinderen. Ik ben de jongste.”

Comeback

De Ier Patrick Foley runt met Patrick Foley’s Irish Pub & Restaurant al ruim twintig jaar een populaire kroeg in de Recollettenlei in Gent. Hij kiest nu ook voor Kortrijk, met een forse investering. “Natuurlijk geloof ik in Kortrijk”, zegt hij. “De stad is aan een comeback bezig en krijgt steeds meer uitstraling. Veel mensen spreken me daarover aan. Je voelt dat gewoon als je hier bent. En de verlaagde Leieboorden vlakbij zijn echt wel prachtig. Al mag er misschien wat meer groen komen daar”, aldus Patrick Foley. De locatie waar Mary’s Irish Pub zit, was vroeger trouwens ook een Ierse kroeg. Tot die zeven jaar geleden getroffen werd door een brand, gevolgd door een faillissement zes jaar geleden. Veel Kortrijkzanen zijn in hun nopjes, nu er daar eindelijk weer een nieuwe Irish Pub is.

Natuurlijk geloof ik in Kortrijk. De stad is aan een comeback bezig. Je voelt dat gewoon. En de verlaagde Leieboorden hier vlakbij zijn prachtig. Patrick Foley

Gratis drankjes op opening

Mary’s Irish Pub opent op zaterdag 5 oktober. Je kan zaterdag vanaf 18 uur een vast menu met gratis dranken in het restaurant krijgen. En wie naar de kroeg komt, krijgt vanaf 21 uur een gratis drankje. Er is ook live muziek. Wie op zondag 6 oktober komt, krijgt ’s middags een gratis glas cava. Je kan er dan brunchen. En er is jazz, met een optreden van Templars. Mary’s Irish Pub is vanaf volgende week elke dag open vanaf 15 of uiterlijk 16 uur. Je kan er op vrijdag, zaterdag en zondag ook lunchen, telkens van 11.30 tot 14.30 uur. Tot slot: er worden nog personeelsleden gezocht. “We zoeken vooral flexi-jobbers. We werken met een mix van Ierse en lokale werknemers”, zegt Caroline Foley. Info en reserveren voor zaterdag of later: caroline@irishmarys.be of tel. 0498/69.97.24.