Na Vlaams Belang, geeft ook sp.a stemadvies: “Kies vóór maandelijkse autovrije zondagen” Peter Lanssens

14 oktober 2019

15u12 2 Kortrijk Het stadsbestuur van Kortrijk out zich, nu het digitaal referendum over een maandelijkse autovrije zondag loopt. ‘Stem ja’, vraagt sp.a. Team Burgemeester en N-VA geven geen advies. Eerder riep Vlaams Belang al op om ‘nee’ te stemmen tegen wat de partij ‘een rondje autopesten’ noemt.

Meerderheidspartij sp.a vraagt om voor de maandelijkse autovrije zondag te stemmen. “Het zou betekenen dat 12 van de 365 dagen per jaar de openbare ruimte en weginfrastructuur in de binnenstad volledig ter beschikking van fietsers en voetgangers zou staan”, zegt sp.a-fractieleidster in de gemeenteraad Nawal Maghroud. “Twaalf keer per jaar dat de binnenstad letterlijk en figuurlijk ademruimte krijgt. Want de belangrijkste wegen zijn onze luchtwegen. Luchtvervuiling zorgt in Europa alleen al voor 800.000 vroegtijdige overlijdens. Autovrije zondagen worden verder hoogdagen voor verkeersveiligheid en voor de algemene beleving van onze binnenstad.”

Terughoudend

Team Burgemeester en N-VA volgen een sp.a-oproep om ‘ja’ te stemmen niet. “Team Burgemeester bedacht het digitaal referendum”, zegt Vincent Van Quickenborne. “We zijn terughoudend met stemadvies. Kortrijkzanen zijn zelf in staat om hun mening te geven. Dit is geen stemming pro of tegen stadscoalitie. Dit is een stemming voor of tegen autoloze zondagen. Wat telt, is dat er duizenden Kortrijkzanen meestemmen. Dat mensen debatteren: thuis, op school, op café, op pleinen en in parken. Dat gebeurt volop, meer dan we beseffen. We willen bewijzen dat Kortrijk hét voorbeeld is van technologie en directe democratie. We geloven in mensen en hun mening. En we gaan die respecteren. De suggesties zijn voor ons trouwens even belangrijk als de stemmen. Daar maakten we bewust ruimte voor. We gaan met die suggesties aan de slag.”

Bezorgdheden

Ook meerderheidspartij N-VA geeft geen stemadvies. “We hebben leden die moeilijk te been zijn, zelfstandig thuisverpleger zijn, bakker of slager zijn enzovoort. Die legden hun bezorgdheden al op tafel en gaven aan contra te zijn”, zegt schepen Axel Ronse. “Leden die in het centrum wonen en vaak fietsen zijn doorgaans eerder pro. We vinden dat een partij niet over elk thema een standpunt moet innemen. De Kortrijkzaan is best in staat om zelf onbevangen voor of tegen te stemmen. Dat is net de bedoeling van een referendum.”