Na vereffening Hoorens Printing nu ook MBP Binders failliet LSI

01 juli 2020

08u17

Bron: LSI 0 Kortrijk Boek- en naaibinderij MBP Binders uit Heule (Kortrijk) is door de Kortrijkse ondernemingsrechtbank failliet verklaard. Acht werknemers verliezen daardoor hun job. Het faillissement is het rechtstreeks gevolg van de vereffening van drukkerij Hoorens Printing uit Heule en had dezelfde zaakvoerder.

Halfweg mei viel het doek over Hoorens Printing, het familiebedrijf met een geschiedenis van 60 jaar. De drukkerij was gespecialiseerd in het drukken van brochures, reclamefolders, tijdschriften, magazines en huis-aan-huisbladen. Overcapaciteit in de grafische sector, een dalende vraag naar huis-aan-huis reclamedrukwerk en stijgende grondstofprijzen brachten het bedrijf in moeilijkheden. De coronacrisis deed ook de zoektocht naar een overnemer stranden. Door de vereffening verloren 70 personeelsleden hun job. Hoorens Printing was ook zo goed als de enige klant van boekbinderij MBP Binders van Christophe Hoorens. Een faillissement was daar dan ook onafwendbaar. Het bedrijf was langs de Vier Linden in Heule gevestigd. Als curator is advocate Laurence Montagne uit Kortrijk aangesteld.