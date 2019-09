Na twee dagen 21 overtreders beboet in fietszone in Kortrijk: “Valt heel goed mee” Peter Lanssens

10 september 2019

17u25 11 Kortrijk De politie gaf maandag en dinsdag 21 bestuurders 58 euro boete omdat ze in het stadscentrum een fiets inhaalden in de fietszone met 74 fietsstraten. “Wat heel goed meevalt”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier.

Want er rijden per dag duizenden fietsers en automobilisten door het stadscentrum. Er waren maandag en dinsdag vier politiecontroles in de voor- en namiddag in de fietszone. “Veel mensen tonen begrip”, zegt Thomas Detavernier. “Ze zijn wel degelijk op de hoogte van de regels, maar dachten er gewoon even niet aan. Er zijn er maar een paar die helemaal uit de lucht vielen.” De politie controleert de komende weken trouwens dagelijks in de fietszone. Zoals in de Rijselse- en Doorniksestraat en op het kruispunt aan het historisch stadhuis, waar ook straten zoals de Leie- en Onze-Lieve-Vrouwestraat samenkomen. “We proberen in elke fietsstraat te controleren”, zegt Detavernier. “Een gouden tip voor de fietsers: eis jullie plaats op (de hele breedte van de weg in een eenrichtingsstraat en de hele breedte van het rechterrijvak in een tweerichtingsstraat, red.).”

Normaalste zaak van de wereld

Ook schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a) is tevreden: “De pakkans is er. Al heb ik het liefst dat er nul boetes uitgeschreven worden. Volg dus gewoon de regels, zo eenvoudig is het. En vooral: blijf altijd kalm. Iedereen zal de fietszone binnen een paar maanden gewoon zijn. En binnen een paar jaar zullen fietszones in tal van steden de normaalste zaak van de wereld zijn. Op woensdag 11 september komt Fietsberaad Vlaanderen, een kenniscentrum voor fietsbeleid, trouwens een kijkje nemen in onze fietszone”, aldus Axel Weydts.