Na tal van feiten tijdens de jongste weken: politie rijdt inbrekers klem VHS

08 augustus 2019

18u13 6 Kortrijk In Marke heeft de politie donderdagvoormiddag twee inbrekers gevat. Het duo werd op heterdaad betrapt en probeerde nog te vluchten. Maar de politie kon hen klemrijden en arresteren.

“Een patrouille die in buurt was en gericht een oogje in het zeil hield omdat er de jongste tijd wel vaker ingebroken wordt in Marke, kreeg rond tien uur het duo in het vizier”, zegt Thomas Detavernier, woordvoerder van de politiezone Vlas. “Dat gebeurde op het moment dat ze een woning wilden binnendringen. De verdachten gingen op de vlucht en het kwam tot een achtervolging.” Aan het Olympiadeplein werden de twee mannen kort nadien al klemgereden en gearresteerd. Ze zijn ter beschikking gesteld van het parket en de onderzoeksrechter. Die laatste heeft 48 uur de tijd om te beslissen of ze worden aangehouden of niet. Er zal onderzocht worden of de opgepakte verdachten ook voor andere feiten in aanmerking komen.