Na opening Belgiek: nog meer nieuwe kazernes in de pijplijn bij Fluvia Hans Verbeke

18 december 2019

11u59 10 Kortrijk De brandweer gaat in de Kortrijkse regio in de komende achttien jaar nog verschillende nieuwe kazernes bouwen. Het eerstvolgende project is gepland in Sint-Eloois-Vijve, daarna krijgen de posten Lauwe en Marke een nieuw gemeenschappelijk onderkomen. Over andere projecten is nog geen (definitief) standpunt ingenomen.

Eind november werd met klaroengeschal de nieuwe kazerne op de wijk Belgiek geopend. De brandweerposten Deerlijk en Vichte zijn er voortaan samen gekazerneerd in een multifunctioneel gebouw dat beantwoordt aan de noden van de moderne brandweerorganisatie. “De eerste evaluatie is positief”, zegt Frank Maertens, bevelhebber van de hulpverleningszone Fluvia. “Het samenbrengen van twee brandweerfamilies, die het gewoon waren om elk vanuit hun eigen stek te opereren, vraagt natuurlijk een inspanning. Maar er is enthousiasme en het zal ons wel lukken. Er wordt ook werk gemaakt van de definitieve inrichting van het gebouw. Die moet rond zijn tegen de officiële opening op vrijdag 31 januari. Pas dan zal de infrastructuur echt tot z’n recht komen. Daarom organiseren we op 2 februari, een symbolische datum (02/02/2020, red.) vanaf 14 uur ook een opendeurdag voor het grote publiek.”

Nu naar Waregem

Op termijn plant de hulpverleningszone Fluvia de bouw van nog meer nieuwe brandweerkazernes. “De eerstvolgende is die in Sint-Eloois-Vijve”, weet zonevoorzitter Francis Benoit. “Daar krijgen de posten Waregem en Beveren-Leie een gezamenlijk onderkomen. De locatie is al gekend. De kazerne zal gebouwd worden op de uitbreiding van de wijk Zonneveld, in de omgeving van het Quick-restaurant en dus vlakbij de gewestweg N382. De locatie is strategisch bijzonder interessant omdat we ook Wielsbeke bedienen en regelmatig over de provinciegrens trekken, naar Zulte bijvoorbeeld. We hopen dat de bouwvergunning in januari kan afgeleverd worden. Met wat geluk kan de nieuwe kazerne nog deze legislatuur in gebruik worden genomen.”

Geen tekort aan denkpistes

Een nieuw onderkomen voor de posten Lauwe en Marke is de volgende stap in het kazerneringsplan. “Er is al geopperd dat die op het bedrijventerrein Bramier, aan het oude station van Lauwe, zou komen maar dat is helemaal nog niet zeker”, zegt Frank Maertens. Volgens Francis Benoit willen ook de brandweerposten Kuurne en Harelbeke graag een nieuwe, gemeenschappelijke kazerne. “Maar dat is geen project dat in deze legislatuur zal worden verwezenlijkt. Andere denkpistes gaan zelfs nog verder in de tijd, zoals de bouw van een nieuw gezamenlijk onderkomen voor de posten Kortrijk en Zwevegem. En er is ook helemaal nog geen standpunt over wat op termijn met de posten Wevelgem, Gullegem en Heule moet gebeuren. In een nog later stadium zal dan bekeken worden hoe de huisvesting van de resterende brandweerposten het best ingevuld wordt.”