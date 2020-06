Na maanden partnergeweld volgt... een huwelijksaanzoek LSI

03 juni 2020

09u29

Bron: LSI 8 Kortrijk Een 31-jarige man uit Kortrijk die al maandenlang zijn partner slaat, wil toch met haar in het huwelijksbootje treden. Hij stond voor het partnergeweld voor de rechter in Kortrijk en riskeert 18 maanden celstraf. Momenteel verblijft hij in de cel.

“Een knipperlichtrelatie”, zo omschreef de openbare aanklager in Kortrijk de relatie van Jonas M. uit Kortrijk. Eentje die met de regelmaat van de klok met geweld gepaard gaat. Op 30 juni 2019 duwde hij zijn vriendin waardoor ze met haar hoofd tegen een zetel terecht kwam. Op de koop toe kreeg ze nog een slag tegen de neus.

Op 29 oktober 2019 was het opnieuw prijs. Een getuige zag hoe de vrouw door M. op straat werd afgetroefd. Toen hij kon opgepakt worden, riep hij nog “dat hij haar zou vermoorden als hij zou vrijkomen”. De onderzoeksrechter besliste om hem onder voorwaarden vrij te laten maar amper 14 dagen later greep M. zijn vriendin al opnieuw bij de keel.

Huwelijksaanvraag in gevangenis

Opnieuw kreeg hij nog een kans om zich als vrij man te bewijzen. Op 24 febuari 2020 was het na nieuw partnergeweld ook voor het gerecht welletjes, met een aanhouding tot gevolg. Dat weerhield het koppel er niet van om in de gevangenis een huwelijksaanvraag in te dienen. “Ze kunnen niet zonder elkaar”, aldus de advocaat van M. Hij is akkoord om zich voor zijn psychische en verslavingsproblemen te laten begeleiden.

Vonnis op 16 juni.