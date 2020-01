Na Deja-Vu guitarshop stopt ook Muziekhuis in Kortrijk: “Totale uitverkoop” Peter Lanssens & Joyce Mesdag

09 januari 2020

11u42 12 Kortrijk Daags na het nieuws dat Deja-Vu guitarshop in de Budastraat er mee stopt en tot eind februari uitverkoopt, laat ook het Muziekhuis in de Brugsesteenweg weten er de stekker uit te trekken. “Het is niet leuk om te stoppen, maar de marges waren veel te klein”, zegt Björn Van Moorleghem.

De Waregemse architect Björn Van Moorleghem opende eind augustus 2018 in de Brugsesteenweg 42 Muziekhuis, een muziekwinkel met nadruk op guitarshop. Een jongensdroom ging in vervulling. Want de architect speelt zelf gitaar en trompet en zit in drie muziekgezelschappen. Maar de droom is nu helaas voorbij.

Geen verloning

“Een mix van oorzaken ligt aan de basis van de sluiting”, vertelt Björn Van Moorleghem. “Ik runde het Muziekhuis halftijds, maar eigenlijk was het een voltijdse job. Waardoor het zeer moeilijk werd om het te combineren met mijn andere job als architect. Het Muziekhuis runnen betekende ook geen verloning op het einde van de maand. Want de marges waren heel klein, op nieuwe instrumenten. En er wordt te veel online gekocht, vooral in het buitenland. Het is niet leuk om te stoppen, maar ik kan niet anders”, aldus Van Moorleghem. Er is in het Muziekhuis in januari nog een uitverkoop, telkens op vrijdagen en zaterdagen van 13 tot 18 uur. Tot slot is Muziekhuis op zaterdag 1 februari aanwezig op een beurs van (tweedehands) muziekinstrumenten in muziekcentrum Track in Kortrijk. Info staat op de Facebookpagina van Muziekhuis: klik hier.