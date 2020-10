Na de wateroverlast, nu hinder door verloren beton VHS

05 oktober 2020

Langs de Burgemeester Felix de Bethunelaan in Kortrijk, vlakbij de tunnel die in de voorbije weken twee keer onder water kwam te staan na hevige stortregens, heeft een vrachtwagen dinsdagvoormiddag een bescheiden lading beton verloren. Het goedje belandde op het fietspad en maakte het gevaarlijk voor de zwakke weggebruikers. Daarom kwam de brandweer ter plaatse om de smurrie op te ruimen. Dat moest snel om te vermijden dat het beton kon opdrogen. De politie is op zoek naar de vervuiler.