Exclusief voor abonnees Na brand die leven kostte aan Kortrijkse belleman: vakbond hekelt beperkte nachtelijke bezetting bij de brandweer Hans Verbeke

03 maart 2020

19u36 0 Kortrijk Na de Na de brand waarbij maandagnacht in Kortrijk belleman Peter Caesens (53) om het leven kwam, herhaalt de socialistische vakbond nog maar een keer dat er ’s nachts te weinig brandweerlui aanwezig zijn in de Kortrijkse kazerne. “Mensen komen daardoor in gevaar”, klinkt het. Zonecommandant Frank Maertens betwist dat. “Op elk moment werden voldoende mensen ingezet.”

De kritiek van de vakbonden is niet nieuw en werd gevoed door een inspectieverslag waarbij een aantal pijnpunten werd blootgelegd bij de hulpverleningszone Fluvia. Zonecommandant Frank Maertens en voorzitter Francis Benoit erkenden toen eerlijk dat er nog werk aan de winkel was. “Maar geef ons tijd om een aantal zaken op punt te stellen.” Eén van de punten van kritiek is dat de nachtpermanentie in de Kortrijkse kazerne maar uit zes mensen bestaat. Jaren geleden was dat nog beduidend meer.

Aanbieding loopt nog 02 dagen 03 uren 48 minuten 18 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode