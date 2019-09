Na Alcatraz en Kamping Kitsch: overal vermalen plastic en looppiste beschadigd Peter Lanssens

12 september 2019

15u29 3 Kortrijk De festivals Alcatraz en Kamping Kitsch gingen vorige maand allebei vlotjes over de 20.000 bezoekers in Kortrijk, op het terrein achter sportcentrum Lange Munte. Maar dat laat sporen na. “De Finse looppiste is deels kapotgereden”, stelde raadslid Carol Leleu (CD&V) maandag op de gemeenteraad. “En er liggen overal restanten van fijngemalen plastic bekers.” Volgens schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) komt het goed.

“De opkuis van het terrein wordt door de organisatoren van Alcatraz en Kamping Kitsch betaald. Ze hebben hier een firma voor aangesteld en verdelen de kosten onderling. Na twee pogingen blijkt dat een opzuigmachine niet krachtig genoeg is om alles netjes te krijgen. Er wordt nu een nog krachtiger professionele machine gehuurd om komende maandag het terrein op te ruimen. Wat de Finse piste betreft: we hebben komende vrijdag een afspraak met de firma die de looppiste aanlegde. De firma zal de piste bekijken en een offerte voor herstel opmaken. We koppelen nadien naar de organisatoren van Alcatraz en Kamping Kitsch terug. Want we gaan de kosten voor het herstel van de looppiste op hen verhalen.”