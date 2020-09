Na achtervolging: student onder invloed springt vlug op achterbank, om politie te misleiden VHS

21 september 2020

18u46 0 Kortrijk Een student bedrijfsmanagement uit het Brugse maakte het een tijdje geleden iets te bont in Kortrijk. Onder invloed van alcohol en drugs wilde hij met z’n auto aan de politie ontkomen maar dat lukte niet. Het levert hem, naast een boete, ook een rijverbod op. De jongeman moet zich ook psychologisch laten onderzoeken.

N. zou die bewuste nacht bij z’n vriendin blijven slapen maar dat liep niet zoals gepland. Het koppeltje kreeg ruzie waardoor de jongeman besliste om dan toch maar elders te gaan slapen. Een vriend bood hem een bed aan maar voor het zover was, besloten ze samen eerst nog een glas te gaan drinken. N. reed echter te snel in het centrum van Kortrijk, waardoor hij in het oog van de politie liep.

Korte achtervolging

De agenten staken de zwaailichten van hun dienstvoertuig aan maar dat maakte weinig indruk op de jonge bestuurder. Hij stopte niet en dus kwam het tot een korte achtervolging. N. besefte snel dat het geen zin had om een vluchtpoging te wagen en dus ging hij aan de kant, in de Sint-Denijsestraat. Nauwelijks tot stilstand gekomen, sprong hij op de achterbank om vervolgens eerst aan de politie te zeggen dat hij niet de bestuurder was. Even later gaf hij toch toe achter het stuur te hebben gezeten.

Dure jeugdzonde

N. was duidelijk onder invloed van alcohol. Hij liet 2,16 pro mille optekenen. Bovendien werden in zijn bloed ook sporen van cocaïne gevonden. “Een jeugdzonde waarvoor hij een zware prijs zal betalen”, besefte ook zijn advocaat. De rechter gaf de student een rijverbod van één maand en acht dagen. De jongeman moet ook een boete van 1.200 euro betalen. De rechter legde hem een psychologisch onderzoek op. Als N. op termijn weer wil autorijden, moet hij ook eerst opnieuw slagen voor het theoretisch rijexamen.