Na aanwezigheid Franse extremist op 11 juliviering: Kortrijk neemt in toekomst hele organisatie op zich Joyce Mesdag

14 juli 2020

17u22 0 Kortrijk De stad Kortrijk zal de organisatie van de 11 juliviering op zich nemen, weliswaar in samenwerking met het Guldensporencomité. Van Quickenborne bevestigt dat na een vraag van Groen als reactie op de opvallende aanwezigheid van Aurélien Verhassel, voormalig kopstuk van een omstreden Franse rechts-extremistische organisatie, op de viering vorige week.

De kalmte is nog niet teruggekeerd nadat een post van Marc Van Ranst de aandacht vestigde op de aanwezigheid van Verhassel. “De traditionele viering van de Vlaamse feestdag op de Groeningekouter in Kortrijk”, stak Van Ranst van wal. “Vincent Van Quickenborne is als burgemeester de gastheer. Naast hem, op de eerste rij, staat Jan Jambon, de minister-president. Twee stoelen verder staat Dries Vanlangenhove (Schild&Vrienden en VB) en daarnaast zien we Aurélien Verhassel, een cafébaas uit Rijsel en medestichter en chef van de extreemrechtse beweging “Génération Identitaire”. Als salonfähig maken van extreemrechts kan dit tellen! Wat bezielde de organisatoren om zulke xenofobe randfiguren mee op de eerste rij te zetten? Het fascisme 2.0-virus waart rond in ons land.”

Zijn post werd veelvuldig gedeeld, vaak met vergezellende opmerkingen als “En net daarom is de Vlaamse feestdag voor mij niet mijn feestdag, al ben ik ook Vlaming... Ik wil me hiermee niet identificeren.” Het organiserende comité reageerde maandag al dat de aanwezigheid van Verhassel, en het feit dat hij op de eerste rij zat, toevallig was.

Van Quickenborne liet weten dat de stad Kortrijk voortaan zal bepalen wie waar zit op de Guldensporenviering in Kortrijk. “Een terechte opmerking van Van Ranst, het gaat om een extreemrechts Frans sujet dat veroordeeld is voor gewelddaden, daarvoor in de gevangenis heeft gezeten en geen enkel mandaat heeft in de politiek. De eerste rij bepaalt het beeld van een manifestatie”, zegt Van Quickenborne.

“Niet belangrijk”

“Onzin”, zegt Wouter Vermeersch, gemeenteraadslid voor Vlaams Belang Kortrijk. “De stad hád het protocol dit jaar al in handen. Dat bewijzen de mails die ik heb gestuurd om mijn aanwezigheid te bevestigen. De dienst Protocol van stad Kortrijk heeft gewoon zijn werk niet gedaan. Er had een medewerker aanwezig moeten zijn om die man naar achter te leiden, maar dat is niet gebeurd. De realiteit is dat men de 11-juliviering in het stadhuis niet belangrijk vindt!”

En ook Groen mengt zich. “De stad kondigde aan dat ze zelf weer het ‘protocol’ voor haar rekening zal nemen in de toekomst. Voor Groen Kortrijk is dat onvoldoende”, zegt gemeenteraadslid Matti Vandemaele. “Groen Kortrijk vraagt dat de stad in de toekomst zelf een officiële 11 juliviering opzet waarbij ze de inhoud en de aanwezigen zelf kan beheren. Het organiserend comité heeft duidelijk aangetoond dat ze niet in staat zijn om een hedendaagse en evenwichtige viering op poten te zetten. Laat staan dat ze zouden kunnen verhinderen dat de viering door extreemrechts gebruikt wordt als propagandamoment.”

Gekaapt door rechts

“Voor Groen moet de viering van onze Vlaamse feestdag een feest zijn voor alle inwoners en niet enkel voor de rechtse stemmen in onze stad. Een feest waarin we kunnen uitpakken met een positief en veelkleurig verhaal, een echte weerspiegeling van de hele en diverse samenleving. We hebben onze Vlaamse feestdag al te lang laten kapen door (extreem)rechts. De focus moet daarbij niet liggen op een historische herdenking, maar wel op het hedendaagse Vlaanderen.”

Van Quickenborne bevestigt dat de hele organisatie in handen komt van de stad. “Groen stelt voor wat wij in ons bestuursprogramma hebben staan. Wij willen de Vlaamse feestdag optillen naar het niveau van onze stad en kiezen voor een ambitieus programma waar elke Kortrijkzaan graag naartoe komt. Volgend jaar komt er zo’n eerste editie. Wat goed is, behouden we. Wat verkeerd liep gaan we verbeteren. De speech van de minister-president bijvoorbeeld blijft behouden. We zijn ook van plan om samen te werken met het huidige comité.”