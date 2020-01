N-VA trakteert gratis vaten bier in Mary’s Irish Pub Peter Lanssens

16 januari 2020

11u50 0 Kortrijk N-VA houdt op zaterdag 18 januari een nieuwjaarsreceptie in Mary’s Irish Pub in de Kapucijnenstraat. “We trakteren op enkele gratis vaten, iedereen is welkom”, zegt Jorgen Deman, N-VA-voorzitter in Kortrijk.

Zijn onder meer van de partij op de nieuwjaarsreceptie: schepen en Vlaams parlementair Axel Ronse, schepen Kelly Detavernier en Wilfried Vandaele, fractievoorzitter voor N-VA in het Vlaams parlement. Wie interesse heeft om de nieuwjaarsreceptie mee te pikken, is zaterdag van 16 tot 19 uur welkom in Mary’s Irish Pub.