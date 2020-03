Mystery shoppers screenen 100 West-Vlaamse winkels Peter Lanssens

17u08 1 Kortrijk OC West zet mystery shoppers in om een honderdtal West-Vlaamse winkels te screenen. OC West geeft hen zo een objectieve blik op hun winkel om handelaars te wapenen tegen de opkomst van grote baanwinkels en e-commerce.

Winkeliers die zich aanmeldden voor het traject, krijgen tussen nu en juni bezoek van een mystery shopper. Die bekijkt alles in de winkel: de etalage, looproutes, aanbod, bediening, service enzovoort. Dat is handig voor de uitbater, die vaak niet weet wat de werkpunten zijn van zijn zaak. De mystery shopper doet ook een online check. Is de zaak online terug te vinden en klopt de info die online staat? Is er een website en is die up-to-date? Na het bezoek krijgen handelaars een verslag met aanbevelingen, om hun zaak nog aantrekkelijker te maken en om de beoogde marktpositie te bekomen. Na de zomer volgen bovendien regionale sessies, waarin zowel de goede voorbeelden als veel voorkomende valkuilen aan bod komen. Het initiatief van Ondernemerscentra West-Vlaanderen (OC West), met thuisbasis in de Leiestraat in Kortrijk, kadert in KISS WEST. Dat is een project van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).