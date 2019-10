Mysterieuze campagne houdt Kortrijk en Zwevegem in de ban: 38.822 ‘#zezinwere’ postkaartjes bedeeld Peter Lanssens

18 oktober 2019

13u53 0 Kortrijk Zag u ze ook al: de postkaartjes met aan de voorzijde ‘#zezinwere’ en aan de achterzijde ‘Gie Wok?’. Er zijn 38.822 kaartjes bedeeld in brievenbussen in Kortrijk en Zwevegem. Het gaat over een mysterieuze campagne van het Kortrijkse storytelling bureau Thinkedge.

“We vinden ‘#zezinwere’ nog op heel wat andere locaties”, zegt Pieter-Jan Mollie van Thinkedge. “Je ziet het aan de vitrines van heel wat Kortrijkse handelszaken, er hangt een grote banner aan de Lange Munte en er is een site. Veel mensen wijzigden al op Facebook hun profielfoto naar de banner van ‘#zezinwere’. Wat er nu precies terug is? Dat kunnen we nog niet zeggen. Alleen dat het iets te maken heeft met kleuren, het getal 5 en een countdown naar vrijdagavond 25 oktober om 19 uur. Wie of wat hierachter zit, verneem je vanaf maandag 21 oktober op www.zezinwere.be.