Muur van de Kam krijgt permanent streetartkunstwerk dankzij KNOFlook Joyce Mesdag

08 september 2019

10u47 1

Heule heeft er een vleugje kunst bij: op de ‘Muur van de Kam’ schilderde internationaal gerenommeerd streetartist Joachim Lambrechts een kunstwerk gebaseerd op de tekst van het volksliedje Tineke van Heule. De organisatie van kunstroute KNOFlook nam kunstorganisatie The Crystal Ship uit Oostende onder de arm met de vraag om een kunstenaar te zoeken voor een kunstwerk op de muur. “Elk jaar organiseren we kunstroute KNOFlook”, zegt Mieke Vyncke. “Omdat het de 20ste keer is dit jaar, wilden we iets speciaals doen, en een blijvend kunstwerk over en voor Heule brengen.” Dit weekend kan je het werk van 27 kunstenaars uit België en Nederland op 14 locaties gaan bekijken. Voor de muur hoef je je dus niet te haasten, die blijft staan.