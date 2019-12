Mustermarkt For Life steunt 35 goede doelen Peter Lanssens

11u11 0 Kortrijk Stadsboerderij Kortrijk houdt op zaterdag 7 december in site Demeestere in Heule Mustermarkt For Life. De voedselproducenten van de wekelijkse Lokaalmarkt maken er in de namiddag plaats voor 35 mensen die elk iets voor een goed doel verkopen. De actie kadert in De Warmste Week.

Mustermarkt For Life wordt met 35 inschrijvingen ‘de warmste markt van Vlaanderen’. “Figuurlijk dan. Je zorgt wel best voor warme kleren. Want het kan in de loods behoorlijk fris zijn”, knipoogt voorzitter Bart Boone van de Stadsboerderij Kortrijk. “Wie nood heeft aan opwarming, kan er naar onze Lokaalbar. We schenken de opbrengst van de bar eveneens weg. We kozen in dat kader als goed doel voor De Landgenoten. Dat is een organisatie die kleine bioboeren aan land helpt. Dat sluit het dichtst aan bij waar wij mee bezig zijn”, aldus Bart Boone. Er zijn drankjes en hapjes te krijgen. En je kan voor 1 euro een verzoekplaatje aanvragen. Wie wil weten welke 35 goede doelen vertegenwoordigd zijn op Mustermarkt For Life, kijkt op de Facebookpagina van het evenement: klik hier. Mustermarkt For Life loopt op zaterdag 7 december van 14 tot 19 uur, in de Stijn Streuvelslaan 45.