Museum Texure geeft 50 linnen mondmaskers weg

Alexander Haezebrouck

14 juli 2020

Wie het museum Texture deze dagen binnenwandelt, krijgt nu een linnen mondmasker. Het museum deelt ook 50 gratis linnen mondmaskers uit aan bezoekers.

Het textielmuseum Texture vertelt de evolutie van de vlasteelt, bewerking en verwerking tot linnen weefsel. “Dit linnen mondmasker is dan ook echt een collectors item”, zegt schepen van cultuur Axel Ronse (N-VA). Met dit herbruikbaar mondmasker wil Texture ook de positieve eigenschappen van linnen in de kijker zetten. “Linnen is de sterkste van alle plantaardige vezels en in vergelijking met katoen twee tot drie keer zo sterk”, klinkt het. “Je kan het mondmasker dan ook meer wassen. Linnen is ook erg ventilerend. Fris in de zomer en warm in de winter. Lekker comfortabel en het is ook een ongunstige omgeving voor bacteriën.” Wie een gratis linnen mondmasker wil hebben, moet dringend op bezoek gaan in het museum. Ook elke vijfde volwassene die zich inschrijft op de nieuwsbrief krijgt een gratis mondmasker. Ben je te laat voor een gratis exemplaar, dan kan je in het museum ook een linnen mondmasker kopen voor 7 euro. In het mondmasker kan je ook een vervangbare filter schuiven en je mag je exemplaar wassen op maximum 60 graden.