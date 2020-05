Musea Texture en 1302 heropenen, in Paardenstallen opent expo Common Ground Peter Lanssens

14 mei 2020

15u52 9 Kortrijk Texture en Kortrijk 1302 heropenen vanaf dinsdag 19 mei, met de nodige voorzorgsmaatregelen. Reserveer vooraf en betaal je ticket online. De link naar online ticketing komt van zodra beschikbaar op de sites van de musea en wordt ook via sociale media kanalen verspreid. In Texture mogen maximum 155 personen tegelijk binnen, in 1302 zijn dat 85 personen.

Nog enkele maatregelen: respecteer looplijnen en eenrichtingsverkeer in de musea, hou rekening met afzetpaaltjes met linten, hou 1,5 meter afstand, ontsmet je handen en draag liefst een mondmasker. Ook de poetsploeg levert extra inspanningen door gevoelige plaatsen zoals deurklinken, trapleuningen, liftknoppen (de lift mag enkel door mensen met een beperkte mobiliteit gebruikt worden, red.) en touchscreens regelmatig te reinigen. In de museumshop gaat de voorkeur naar contactloos betalen uit. De betaalterminal wordt regelmatig gereinigd. Tot slot, maar niet onbelangrijk: in de Paardenstallen nabij de verlaagde Leieboorden opent op donderdag 21 mei Common Ground. Die expo is een organisatie van BuBox, het platform voor actuele beeldende kunst in Kortrijk. Ook hier wordt een aangenaam en veilig bezoek verzekerd. “De mensen herontdekken in deze tijden de waarde van cultuur”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA).