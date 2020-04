Multiwinkels woedend na weekend welles-nietes over al dan niet toegestane opening: “De communicatie trekt op niets” LSI/LPS

19 april 2020

16u16

Bron: LSI/LPS 170 Kortrijk Vol frustraties, woede en onbegrip. Zo blijven de zaakvoerders van tal van zogenaamde multiwinkels in vooral West-Vlaanderen achter na een heel weekend vol onduidelijkheid over de al dan niet toegestane opening van hun vestigingen. “De communicatie trekt op niets. We voelen ons marionetten aan een stokje”, klinkt het bij Euro Shop.

Nadat de Nationale Veiligheidsraad woensdag besliste dat doe-het-zelf zaken en tuincentra vanaf zaterdag opnieuw de deuren mochten openen, was het ook in multizaken zoals Euro Shop, Multi Bazar en Supra Bazar alle hens aan dek. Multi Bazar en Euro Shop beslisten om zaterdag al te openen, Supra Bazar stelde dat uit tot maandag.

“We wilden onze winkels eerst volledig in orde zetten en herinrichten vooraleer te openen”, legt marketingverantwoordelijke van Supra Bazar, met vestigingen in Gullegem (Wevelgem), Harelbeke, Hulste (Harelbeke), Lievegem en Tielt, Simon Verbaeys uit. “Zo bevestigden we onder meer aan de kassa’s meterslange plexischermen. We namen ook contact op met de gemeentebesturen om te horen of we inderdaad groen licht kregen om te openen. Dat bleek bij de ene wel het geval te zijn, bij de andere dan weer niet. Ondertussen stelden we vast dat concullega’s de winkels openden. Uiteindelijk gaf de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé ons zaterdagavond groen licht, maar moest hij daar zondagochtend op terugkomen. Een welles-nietesspelletje dus en onduidelijkheid troef, voor ons, voor de klanten maar ook voor ons personeel. Hoe moet je dan de heropening van een winkel organiseren?”

De vestigingen van Euro Shop in Roeselare, Kortrijk, Veldegem, Sint-Niklaas, Maldegem en Middelkerke openden zaterdagochtend wel al de deuren. “Vrijdag informeerden we tot 6 keer toe bij de coronalijn of we volledig open mochten”, legt Didier Kerckhof van Euro Shop uit. “Dat mocht. We stelden alles in het werk en namen meer maatregelen dan opgelegd. Overlegden met alle politiezones en burgemeesters. We kregen op zaterdag wel 30 politiebezoekjes maar kregen complimentjes dat alles goed georganiseerd was met mondmaskertjes, ontsmette karren, plexischermen,... Zaterdagavond bleek dan dat we bepaalde afdelingen zoals speelgoed moesten sluiten. Geen probleem, tot we zondagochtend, een uur voor opening, te horen kregen dat we helemaal niet meer open mochten blijven. Op bevel van minister van binnenlandse zaken Pieter De Crem. In Veldegem, Kortrijk en Middelkerke zijn we op politiebevel gesloten. We willen ons aan alle richtlijnen conformeren maar willen gewoon duidelijkheid! Waarom onze winkels niet open zouden mogen en doe-het-zelvers als Brico, Gamma of Hubo wel is volstrekt onlogisch. Onze doe-het-zelfafdelingen zijn vaak groter dan sommige van die winkels.”

Onduidelijkheid

Ook bij Chalet Center, met showrooms in Elversele, Roeselare, Genk, Kampenhout, Kruisem, Geel, Sint-Pieters-Leeuw en Wommelgem hekelen ze de onduidelijkheid. “We gingen zaterdagochtend op 8 plaatsen open. Vrijwel onmiddellijk sloot de politie de vestigingen in Roeselare en Genk”, aldus zaakvoerder Floris Fick. “In Kruisem en Wommelgem kregen we de politie over de vloer maar mochten we open blijven. In de vier andere vestigingen was er niets aan de hand. Navraag bij politie en gemeentebesturen leerde dat we niet over de juiste code als doe-het-zelfzaak zouden beschikken. Maar dat hebben we wel. We zijn dus van oordeel dat we wél open mogen blijven. We verkopen blokhutten in bouwpakketten, verf en andere doe-het-zelf spullen. Zondagochtend openden we alvast opnieuw de deuren in Roeselare. In Genk bleven we dicht nadat er vanuit de overheid gemeld werd dat we in strijd waren met het Ministerieel Besluit.”

Gelijkaardige situaties deden zich ook voor bijvoorbeeld in Deinze waar doe-het-zelfzaak Van Kerkhove eerst wel, dan weer niet open mocht. Ondertussen schepte De Crem wél duidelijkheid: multiwinkels moeten minstens tot 3 mei de deuren dicht houden.